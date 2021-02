epa000383082 Die Feuerwehr ist am frühen Samstagmorgen (05.03.2005) in Bous im Saarland im Einsatz. Bei dem Brand in einem Heim für schwer erziehbare Kinder in Bous ist eine 18- Jährige ums Leben gekommen. Ein 17-jähriges Mädchen wurde mit Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Saarbrücken mitteilte. Es wird wegen Brandstiftung ermittelt. Der Verdacht richte sich gegen zwei 16-Jährige. Nach ihnen werde gefahndet. Foto: Ruppenthal dpa/lrs (zu dpa 0153) +++(c) dpa - Bildfunk+++ EPA/DB Ruppenthal