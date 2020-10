Gigantul farmaceutic american Pfizer intenţionează să solicite autorizaţie de urgenţă pentru utilizarea vaccinului său anti-Covid-19 până la sfârşitul lunii noiembrie, scrie Mediafax.

„Presupunând că datele sunt pozitive, Pfizer va solicita autorizaţie de utilizare de urgenţă autorităţilor din Statele Unite, la scurt timp după ce trece etapa de siguranţă, în a treia săptămână a lunii noiembrie”, a declarat Albert Bourla, CEO-ul companiei, într-o scrisoare deschisă postată pe reţelele de socializare.

NEW: @pfizer CEO @AlbertBourla says today that, "assuming positive data," Pfizer will apply for Emergency Authorization Use in the U.S. soon after the 3rd week of Nov.

Last month he told us there was "more than 60%" chance they would know if the vaccine worked by the end of Oct. pic.twitter.com/kHEwUC0SwW — Face The Nation (@FaceTheNation) October 16, 2020

