„Vrem să creăm o comunitate”. Un grup de producători clujeni a scăpat de intermediari și își vinde produsele în parcări, după model finlandez

Producătorii clujeni au avut la bază un model de consum responsabil foarte popular în Finlanda. Scopul lui este să formeze comunități de clienți și producători. Carmen Leșe, din Apahida, Cluj, a descoperit modelul Reko (prescurtarea de la „consum responsabil”, n.r.) inventat de Thomas Snellman, acum aproape doi ani.

Finlandezul a văzut că drumurile fermierilor și agricultorilor nu se mai întâlneau deloc cu cele ale clienților care cumpărau totul ambalat din supermarketuri. Așa au creat Reko în 2013 și de atunci au adunat în rețea peste 15 mii de producători din toate țările nordice care fiecare vinde în grupuri locale.

Carmen Leșe este cofondatoare a rețelei ROA – Roade online ardelenești

„Noi nu avem vânzare la liber, ca o piață”

Carmen produce împreună cu soțul ei grec ulei de măsline și avea nevoie de ceva asemănător. „Pentru produsul meu, piața nu e mediul oportun, fiindcă are prețul peste medie. Un ulei de măsline se poate găsi în supermarket cu 20 de lei, dar nu se compară calitatea cu ce oferim noi. Am încercat să merg în piața volantă de la Apahida sâmbăta câteva ore. M-am dus de câteva ori și am înțeles că produsul meu nu e pentru acel public”, povestește femeia. Apoi, nici băcăniile nu au reușit să-i vândă produsul.

În urmă cu un an, în plină pandemie, când pur și simplu nu mai făcea față livrărilor online, a pornit la drum. A creat împreună cu alți cinci producători pagina de Facebook ROA Vânzare Directă. Și-au pus toți clienții pe care îi aveau împreună. Oamenii fac un comentariu în dreptul producătorului cu comanda de lapte, brânză, ouă, prăjituri, mezeluri, fructe, legume și spun în ce punct pot veni să o ridice.

Oamenii vin la orele stabilite să-și ridice produsele comandate

„Ne vedem în parcări cu clienții noștri. În Cluj avem patru locații, în patru cartiere și acum, pe timp de iarnă, stăm 45 de minute într-un loc. Nu este vânzare la liber, noi nu avem vânzare propriu-zisă ca o piață. Sunt unii care vin curioși când ne văd, că suntem multe mașini, și ne întreabă dacă avem să le dăm produse. Noi nu aducem în plus, vrem să creăm o comunitate”, spune clujeanca. Le explică oamenilor cum funcționează și îi îndeamnă să intre pe grup și să facă precomandă, să-și organizeze cumpărăturile ca nici ei, nici producătorii să nu facă risipă.

Când distribuitorii câștigă mai mult decât producătorii

Carmen Leșe crede că sistemul este avantajos pentru clientul care nu mai plătește costurile livrării, iar pe ea o ajută să-și planifice producția mai bine. În plus, scapă de intermediari.

„Băcăniile sau supermarketurile îți cer discounturi mari. Da, ai venituri mari rapid, dar când tragi linie… Un producător de la noi a observat la finalul anului că distribuitorii lui au câștigat mai mult decât el”, spune producătoarea.

Discounturile vânzătorilor sunt nejustificate uneori, eu nu pot să-ți dau ție gratis ca să vinzi tu. Carmen Leșe, producător ulei de măsline, fondator ROA

ROA are la un an distanță, în portofoliu, peste 400 de produse de la 27 de producători, ca un mic supermarket. Carmen crede însă că marele avantaj principal este relația directă, clienții pot mânca mai proaspăt și mai sănătos.

Citeşte şi:

Tinerii români, cei mai săraci din UE. Aproape un sfert nu au două perechi bune de pantofi, nu-și permit haine noi sau să iasă în oraș o dată pe lună

Corespondență de la Berlin. Speranța filmului francez Anamaria Vartolomei, pentru Libertatea: „Mai străină mă simt în industria din România, de unde nu am prea primit roluri”

REPORTAJ. Locuitorii din Mihail Kogălniceanu, după sosirea trupelor americane: „Ei vin cu o sută de convoaie de maşini, dar pe tine cine te apără, de fapt?“

GSP.RO Cine e antrenoarea acuzată că „nenorocește” sportivele. A supraviețuit unui atentat care a ucis 165 de oameni. Ce le face fetelor

Playtech.ro „Putin. Dumnezeu pe pământ pentru următoarele 8 zile.” Declarația care va îngrozi România

Observatornews.ro Femeie trântită la pământ de un angajat al Vodafone, chiar de față cu fiica ei, într-un centru comercial din Drumul Taberei

HOROSCOP Horoscop 14 februarie 2022. Peștii sunt văzuți ca o autoritate în domeniul lor și de aceea le e greu să refuze anumite sarcini

Știrileprotv.ro Ultima oră. Decizia Ucrainei, în conflictul cu Rusia. Se va întâmpla în termen de 48 de ore

Telekomsport "Coşmar. Costumul s-a deschis". Patinatoarea a fost penalizată după ce rochia i-a cedat şi părţile intime s-au văzut la TV | FOTO

PUBLICITATE Trisport.ro a lansat un smartwatch pe care trebuie să-l ai, pentru o viață sănătoasă