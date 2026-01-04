Procesul împotriva lui Nicolás Maduro, liderul venezuelean încarcerat, marchează o etapă crucială în demersurile justiției americane, care, potrivit procurorului general al SUA, Pam Bondi, intenționează să îl supună pe acesta și pe soția sa, Cilia Flores, «mâniei depline a sistemului judiciar american». Rechizitoriul împotriva lui Maduro, aflat pe rolul tribunalului din New York încă din 2020, susține că acesta ar fi condus o rețea de trafic de droguri cunoscută drept «Cartel de los Soles».

Termenul «Cartel de los Soles», inițial folosit ironic pentru a desemna oficialii militari de rang înalt ai regimului Maduro, este contestat de unii experți, care pun la îndoială existența unei astfel de organizații. Cu toate acestea, autoritățile americane spun că au acumulat probe împotriva lui Maduro încă din timpul primului mandat al fostului președinte Donald Trump, conform surselor citate de Spiegel.

La conducerea procesului se va afla judecătorul Alvin Hellerstein, numit în 1998 de președintele de atunci, Bill Clinton. Hellerstein este cunoscut pentru abordarea sa fermă în cazuri politice sensibile. Printre acestea se numără și decizia sa din 2025, când a declarat neconstituțională aplicarea Legii privind inamicii străini de către administrația Trump, argumentând că aceasta nu poate fi folosită în cazurile ce implică refugiați sau infracțiuni legate de bande.

Judecătorul Hellerstein a avut deja confruntări juridice cu fostul președinte Trump. În celebrul caz al «banilor pentru tăcere» din trecut, el a respins cererea lui Trump de a transfera procesul de la New York la o instanță federală. În decizia sa, Hellerstein a remarcat că plățile către actrița de filme pentru adulți Stormy Daniels reprezentau «o chestiune pur personală a președintelui – o mușamalizare a unui incident jenant» și că «nu au nicio legătură cu îndatoririle oficiale ale președintelui».

Conform Spiegel, Hellerstein este un jurist respectat, cunoscut pentru gestionarea unor cazuri importante, inclusiv cele legate de compensațiile acordate victimelor atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001.

