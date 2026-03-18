Decizia judecătorului federal Royce Lamberth vine la zece zile după ce el a declarat că persoana aleasă de președintele american Donald Trump pentru a superviza concedierile masive de la Vocea Americii (VOA) și-a preluat ilegal atribuțiile, invalidând astfel concedierile.

Kari Lake, o fostă prezentatoare de televiziune, a anunțat reduceri drastice în privința finanțării și personalului VOA, după ce a fost numită șefa Agenției americane pentru Media Globală (USAGM), de care depinde VOA și posturile sale surori: Radio Europa Liberă, Radio Asia Liberă și altele.

Potrivit judecătorului Royce C. Lamberth, de la Curtea Districtuală a SUA, Kari Lake a preluat în mod ilegal aproape toate puterile directorului executiv al USAGM și, prin urmare, acțiunile sale de la angajarea în calitate de consilier senior al agenției sunt invalide.

După ce a fost angajată în calitate de consilier senior, Lake s-a autointitulat director executiv interimar – o poziție pentru care nu era eligibilă să ocupe legal -, apoi director executiv adjunct.

Lake nu a ținut cont de intențiile Congresului SUA de a aloca bani pentru USAGM și nici nu a analizat care ar fi implicațiile închiderii efective a Vocii Americii, notează NPR.

„Suntem încântați de decizia judecătorului Lamberth și așteptăm cu nerăbdare să ne întoarcem la muncă”, a reacționat directorul Vocii Americii, Michael Abramowitz, după pronunțarea hotărârii. „Vocea Americii nu a fost niciodată mai necesară”, a adăugat el.

Vocea Americii a fost înființată la începutul celui de-Al Doilea Război Mondial (1939-1945) pentru a contracara propaganda nazistă. Pe măsură ce Războiul Rece a ieșit din cenușa războiului, SUA au extins Vocea Americii ca formă de putere soft, pentru a oferi știri țărilor în care presa era blocată sau intimidată.

Până la reorganizarea lui Lake, Vocea Americii transmitea în 49 de limbi în peste 100 de țări și avea o audiență săptămânală de 361 de milioane de oameni. Lake a redus Vocea Americii și a încercat să o supună administrației Trump, anulând contractele cu Reuters și The Associated Press și preluând materialele rețelei de știri de extremă-dreapta One America News Network.

Republicană (până în 2006), independentă (2006-2008), democrată (2008-2012) și din nou republicană din 2012, Kari Lake (56 de ani) a ajuns la Casa Albă cu un CV de prezentatoare de știri la un post TV local și cu două eșecuri în a candida la nivel de stat în Arizona, dar ca o susținătoare ferventă a președintelui Donald Trump.

