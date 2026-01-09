Potrivit unei surse din poliție citate de Le Figaro, bărbatul a căzut marți dimineață de la fereastra apartamentului în care locuia, la etajul șapte. Poliția a găsit un scaun așezat lângă fereastră și scrisori redactate în rusă, precum și medicamente într-un coș de gunoi din apartament.

Parchetul din Nanterre a deschis o anchetă pentru a stabili cauzele morții, iar o primă ipoteză luată în considerare este sinuciderea. Cu toate acestea, nu este exclusă posibilitatea ca jurnalistul decedat să fi fost amenințat cu moartea de autoritățile ruse.

Colegul de apartament al decedatului, care vorbește doar limba rusă și se afla în apartament la momentul respectiv, a fost transportat la spital în stare de șoc, subliniază Le Parisien.

Novaia Gazeta scrie că moartea lui Evgheni Safronov a fost anunțată inițial, miercuri, de un alt jurnalist rus stabilit în Franța, Denis Balașov.

Russian journalists mysteriously died near Paris



A 38-year-old Russian journalist, believed to be Yevgeny Safronov, has been found dead near Paris after reportedly falling from his apartment window on January 6.



Safronov had relocated to France roughly six months ago. In the… pic.twitter.com/q1yjbCaaSf — Saint Javelin (@saintjavelin) January 8, 2026

Evgheni Safronov a plecat din Rusia înainte de lansarea invaziei la scară largă din Ucraina, la 24 februarie 2022, după ce publicația pentru care lucra fusese desemnată „agent străin”.

Potrivit lui Balașov, Safronov s-a mutat la Meudon acum șase luni și suferea de depresie, iar, cu o săptămână înainte de moartea sa, telefoanele, conturile de pe rețelele de socializare și aplicațiile de mesagerie îi fuseseră piratate.

BFM TV relatează că Evgeni Safronov a lucrat până în 2024 pentru publicația rusă Otkrîtie Media și era măcinat de gânduri suicidare cu câteva zile înainte de a fi găsit mort. El ar fi trimis un bilet de adio chiar înainte de a cădea de la fereastră. În acest bilet, scris în limba rusă și consultat de BFM TV, jurnalistul rus afirmă că este victima unui atac cibernetic de amploare.

„Toate conturile mele au fost sparte. Contul meu de Telegram a fost furat. Toate telefoanele mele mobile și aplicațiile au fost clonate. SMS-urile și conversațiile telefonice au fost interceptate. Telefonul meu a fost infectat de hackeri”, scrie el.

Apoi face aluzie la sinucidere. „Sunt singurul vinovat pentru moartea mea. Puteți da vina și pe neglijența mea. Înțeleg că am dezamăgit mulți oameni. Nu am scuze, cu excepția faptului că nu am vrut să rănesc pe nimeni. Nu am lucrat niciodată pentru interesele Rusiei și nu am fost niciodată recrutat de nimeni”, susține jurnalistul.

Decesele misterioase în urma unor căderi de la fereastră s-au înmulțit în ultimii ani în Rusia, mai ales din perioada pandemiei de COVID-19. Lansarea invaziei ruse din Ucraina a extins această practică de la medici la jurnaliști, oficiali ai regimului de la Moscova și directori de companii implicate în război. În ceea ce privește cazul Safronov, pare a fi primul de acest tip petrecut într-o țară europeană.

