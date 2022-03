Centrul comercial Retroville, în care se afla și Leroy Merlin, din nord-vestul Kievului a fost bombardat în noaptea de duminică spre luni. Cel puțin opt persoane au fost ucise, potrivit Parchetului General al Ucrainei, în timp ce forțele ruse încă încearcă să încercuiască capitala.

Contul de Instagram al Leroy Merlin din Ucraina a postat luni o fotografie a magazinului bombardat în care cere „opriți vânzările în Rusia” și un link către o petiție online, care a strâns peste 7.000 de semnături pe site-ul openpetition.eu, prin care se cere Adeo, holdingul Leroy Merlin, să își înceteze activitățile în Rusia.

Leroy Merlin a refuzat luni să ofere un comentariu, când acest lucru i-a fost solicitat de AFP. De altfel, marca franceză a refuzat anterior orice comentariu cu privire la invadarea Ucrainei de către Rusia.

Și Ministerul Apărării din Marea Britanie a reacționat după bombardarea centrului comercial din Kiev și semnalat că, prin continuarea activității în Rusia, Leroy Merlin „finanțează bombardarea propriilor magazine”.

„Leroy Merlin a devenit prima companie din lume care finanțează bombardarea propriilor magazine și uciderea propriilor angajați. Lăcomie inumană, îngrozitoare”, au scris oficialii britanici pe Twitter.

LEROY MERLIN became the first company in the world to finance the bombing of its own stores and killing its own employees.

Inhumane, harrowing greed. #IsolateRussia #StopRussianTerrorism pic.twitter.com/79PYZA9Zvg