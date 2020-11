Incidentul s-a petrecut duminică, atunci când medicul s-a dus pentru un test în blocul locuit doar de creștini, potrivit presei locale.

Imaginile de pe camera de supraveghere arată momentul în care acesta își scoate masca, scuipă de trei ori potretele din holul clădirii din Tel Aviv, după care își pune la loc echipamentul de protecție și urcă în lift.

În timp ce părăsea clădirea, medicul a fost confruntat de un locatar care l-a și filmat cu telefonul mobil. Când acesta l-a întrebat de ce a scuipat portretele, medicul i-a spus că iudaismul interzice aceste reprezentări.

Serviciul de ambulanță din Israel a transmis că “acțiunea medicului este condamnată cu tărie”, iar serviciul la care era angajat l-a concediat imediat, spunând că este “nedemn să reprezinte organizația”.

