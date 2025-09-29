Călătoria uimitoare a unui mesaj în sticlă

Harrison Mizen, în vârstă de 8 ani, din orașul South Shields din comitatul englez Tyne and Wear, a introdus un mesaj, la începutul acestui an, într-o sticlă veche de rom, cu ajutorul mamei sale, Laura, înainte de a-i da drumul în mare, relatează Metro.

Iar surpriza cea mai mare a fost când băiatul a primit un răspuns pe 23 septembrie. Familia sa a găsit o carte poștală din Sfânta Lucia, o țară insulară situată în arhipelagul Caraibe, pe preșul de la ușa casei.

Mesajul emoționant pe care copilul l-a trimis pe 21 ianuarie era: „Bună, mă numesc Harrison și am un frățior pe nume Max. Suntem din South Shields, Anglia. Sper că acest mesaj să ajungă la tine și îți doresc o zi bună”.

Harrison a pus și adresa sa în sticla pe care a aruncat-o în mare, după ce a aflat despre această metodă de comunicare de la școală.

Familia Mizen, inclusiv fratele Max, în vârstă de 4 ani, și tatăl Paul, în vârstă de 41 de ani, l-au ajutat pe Harrison să arunce sticla din largul plajei Sandhaven, situată în nord-estul Angliei, în Marea Nordului. Iar sticla a plutit 6.400 de kilometri, traversând Atlanticul, până în micuța țară insulară din Caraibe.

Răspunsul a venit de la peste 6.400 de kilometri distanță

După ce a primit sticla înapoi, Harrison a dus-o la școală pentru o prezentare memorabilă, în cadrul căreia a dezvăluit ce era scris în bilet.

„Bună, Max și Harrison. Am găsit biletul tău în timp ce pescuiam cu tatăl meu… Sticla s-a prins în niște plase… Avem o zi frumoasă, mulțumim, sper că și voi aveți una la fel de frumoasă”, era menționat pe cartea poștală.

Răspunsul includea o fotografie cu localitatea Gros Islet, situată în nordul insulei Sfânta Lucia, cu ștampila poștei datată cu doar câteva săptămâni în urmă, pe 8 septembrie.

Mama copilului a povestit, potrivit sursei citate, că nu se aștepta ca mesajul să ajungă la cineva, crezând că sticla s-a spart pe parcurs. Ea a mai spus că sticla a fost adusă de câteva ori pe țărm de valuri, înainte de a dispărea în mare.

În cele din urmă, mesajul lui Harrison a călătorit din nord-estul Angliei până în Caraibe, pentru a-i oferi băiatului de 8 ani un moment cu adevărat de neuitat.

