„Bill Gates al Marii Britanii”, dat dispărut după scufundarea unui iaht în Sicilia. Cine e miliardarul Mike Lynch

Lynch, în vârstă de 59 de ani, cunoscut ca fondatorul Autonomy Corporation, este unul dintre cei patru britanici dați dispăruți, în timp ce soția sa, Angela Bacares, a fost salvată.

Doi americani și un canadian sunt, de asemenea, dați dispăruți. Un purtător de cuvânt al lui Lynch a refuzat să comenteze informația.

Un purtător de cuvânt al Biroului britanic pentru afaceri externe, Commonwealth și dezvoltare (FCDO) a declarat: „Suntem în contact cu autoritățile locale în urma unui incident în Sicilia și suntem pregătiți să oferim sprijin consular cetățenilor britanici afectați.”

Lynch a cofondat Autonomy, o firmă de software care a devenit una dintre companiile tech britanice de succes, la mijlocul anilor ’90.

