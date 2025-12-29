Principalele motive pentru care românii părăsesc Regatul Unit pentru a reveni acasă

Tot mai mulți români decid să se întoarcă acasă datorită creșterii nivelului de trai. Salariile medii nete au crescut de șapte ori în ultimii 20 de ani, ajungând la 5.328 de lei în ianuarie 2025, comparativ cu doar 723 de lei în 2005. În plus, rata șomajului este scăzută, iar prețurile locuințelor sunt mult mai accesibile decât în Regatul Unit.

Un alt factor care influențează această decizie este percepția că România oferă un mediu mai sigur. Potrivit platformei globale Numbeo, citată de Daily Mail, România este considerată mai sigură decât țări precum Marea Britanie, Franța sau Germania, deși există preocupări legate de corupție și mită.

Datele oficiale arată că, în urma Brexitului, 435.720 de români au primit permisiune de ședere pe termen nelimitat în cadrul Schemei de ședere a UE din Regatul Unit, dacă au avut cinci ani de ședere continuă. În același timp, alți 670.560 de români au primit statutul de rezident permanent pentru o rezidență mai mică de cinci ani, permițându-le să solicite statutul de rezident permanent în viitor.

Numărul exact al românilor aflați în prezent în Regatul Unit nu este menționat în statisticile oficiale, însă Centrul de Cercetare Colaborativă pentru Locuințe din Marea Britanie a afirmat într-un raport din 2023 că acesta ar fi cuprins între 342.000 și peste un milion de persoane, în funcție de sursă.

Românii care doresc acum să lucreze în Regatul Unit trebuie, în general, să aplice pentru o viză de muncă calificată (UK Skilled Worker Visa), ceea ce înseamnă că au primit în prealabil o ofertă de angajare.

Regulile au redus semnificativ numărul românilor care încearcă să se mute în Marea Britanie, deși aceștia pot în continuare solicita vize de student sau de familie, dacă au un partener/soț, părinte sau copil care locuiește în Regatul Unit cu rezidență permanentă sau cetățenie britanică.

Viața Alexandrei în Marea Britanie și decizia de a se întoarce în România

Alexandra Stamate și soțul ei, șofer de Uber, s-au numărat printre cei care au decis să părăsească Marea Britanie. Ajunși în Bristol în 2015 în căutarea unui trai mai bun, dificultățile financiare și stresul vieții urbane i-au determinat să se întoarcă în România împreună cu cei trei copii ai lor, care s-au născut în Anglia. Amândoi au lucrat inițial într-o măcelărie înainte ca el să devină șofer de Uber, iar ea a încetat să mai lucreze pentru a avea grijă de copii.

„Costul vieții creștea continuu, iar creșterea copiilor devenea din ce în ce mai solicitantă financiar și emoțional. Ca multe alte familii, am devenit din ce în ce mai conștienți de probleme precum siguranța și presiunea generală a vieții urbane”, a declarat Alexandra pentru Daily Mail.

În 2020, chiar înainte de pandemia de COVID, cei doi au cumpărat într-o zonă rurală din județul Mureș, în comuna Apold, cu 6.500 de lire sterline aproximativ 0,8 hectare de teren, cu o fermă veche care avea nevoie de renovări ample.

În prezent, aceștia cresc capre, porci, găini și albine, cultivă legume și fructe, iar produsele lor includ miere, lapte și brânză. Alexandra administrează pagina de Facebook „Ferma Emigranți În Grădină”, unde împărtășește experiențele lor cu peste 355.000 de urmăritori.

„Aici simțim că avem tot ce ne trebuie. Și asta, pentru mine, este cea mai mare bogăție”, a adăugat ea.

Experiența lui Bogdan în Regatul Unit

Bogdan Termure este unul dintre românii care au beneficiat de granturile oferite de Guvernul de la București pentru antreprenorii reveniți în țară. După ce a lucrat în Marea Britanie în diverse joburi, inclusiv în livrări de mâncare, s-a întors în Iași în 2019 și a fondat afacerea HIO, o platformă de livrări de mâncare. Afacerea sa are acum un venit anual de aproximativ 600.000 de euro.

Acesta a declarat pentru Daily Mail că a emigrat în Regatul Unit în 2011, împreună cu soția sa. El a susținut că fericirea lui în Regatul Unit a fost spulberată de votul pentru Brexit din 2016, despre care a afirmat că a dus la o creștere a discriminării față de români.

„Ne-a fost foarte greu. În Regatul Unit, românii erau asociați doar cu lucruri rele. Le spuneam oamenilor noi, când îi întâlneam pentru prima dată, că sunt rus, pentru că asta le făcea o impresie mai bună. Le recunoșteam abia mai târziu că sunt român”, a spus Bogdan.

El a mai adăugat: „Cei doi copii ai mei s-au născut în Regatul Unit și am simțit că nu ar fi bine pentru ei să crească în acel mediu discriminatoriu, chiar dacă vorbeau engleza mai bine decât mulți britanici”.

Românii, tot mai dezamăgiți de lipsa de respect din partea britanicilor

Un alt lucrător român din domeniul ospitalității din București, care a cerut să rămână anonim, a spus că s-a întors din Marea Britanie în urmă cu doi ani, după ce s-a săturat de „lipsa de respect din partea britanicilor”.



El a declarat pentru Daily Mail: „Am muncit mereu din greu și mi-am plătit taxele, dar oamenii credeau că sunt un infractor sau că trăiesc din ajutoare. M-am săturat, de asemenea, de toată criminalitatea și drogurile care sunt peste tot în Anglia. Mi-am dat seama că nu era un loc potrivit în care să rămân, când puteam lucra ușor în România și să am totuși o viață frumoasă”.

Alți români au ales să revină din cauza experiențelor neplăcute legate de sistemul de sănătate britanic. Ștefania, o fostă angajată în restaurante din Birmingham, a declarat: „Aproape că am murit din cauza NHS (sistemul public de sănătate din Regatul Unit n.r.) și am decis că voi primi îngrijiri medicale mai bune în România”.







