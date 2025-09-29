Reguli mai stricte pentru obținerea permiselor de ședere în Marea Britanie

Potrivit noilor criterii, românii și ceilalți cetățeni străini vor trebui să îndeplinească mai multe condiții:

să aibă un loc de muncă stabil;

să dețină un cazier judiciar curat;

să achite contribuțiile sociale;

să cunoască limba engleză la un nivel avansat;

să nu beneficieze de ajutoare sociale;

să desfășoare activități de voluntariat la nivel local.

„Migranţii care au sosit legal vor trebui să contribuie la societate pentru a-şi merita dreptul de a rămâne” în Regatul Unit, a transmis Partidul Laburist într-un comunicat.

De ce se schimbă regulile

În prezent, permisul de ședere permanent poate fi obținut după cinci ani de muncă legală sau prin reîntregirea familiei.

Însă, guvernul de la Londra a anunțat deja că va prelungi perioada necesară la zece ani.

Shabana Mahmood a explicat: „Creşterea imigraţiei a fost foarte, foarte rapidă. Înţeleg perfect de ce oamenii sunt îngrijoraţi”, într-un interviu pentru The Sun.

Ministrul britanic de Interne, Shabana Mahmood – Foto: X

Măsurile vin pe fondul presiunii politice exercitate de partidul de extremă dreapta Reform UK, care promite chiar eliminarea permisului de ședere permanentă.

Noile planuri ale partidului Reform UK, condus de Nigel Farage, amenință sute de mii de migranți legali, inclusiv români, care și-au construit o viață în Marea Britanie. Propunerile includ eliminarea permisiunii de ședere pe termen nelimitat (ILR), principala cale prin care migranții pot obține rezidența permanentă.

În 2024, 163.000 de persoane au obținut permis de ședere permanent, în creștere cu 35% față de anul precedent.

De la începutul anului, peste 33.000 de migranți au ajuns ilegal în Regatul Unit pe mare, un record pentru această perioadă.

„Este cu totul altceva să spui că vei lua măsuri împotriva persoanelor care se află legal aici şi să începi să le expulzezi”, a declarat duminică premierul Keir Starmer la BBC, care a respins propunerile Reform UK, catalogându-le drept „imorale” și „rasiste”.

În schimb, Shabana Mahmood, care și-a preluat mandatul în septembrie, a declarat că va fi un ministru de interne „dur”, gata să aplice măsuri ferme împotriva imigrației.

Impact asupra comunității românești din Marea Britanie

La sfârșitul anului 2021, aproape un milion de români trăiau în Marea Britanie. În ianuarie 2023, europarlamentarul Rareș Bogdan estima că numărul lor a ajuns la 1,4 milioane.

Această comunitate ar fi direct afectată de noile măsuri dacă acestea ar fi implementate. Mai ales că aproape jumătate de milion de români locuiesc în zona metropolitană a Londrei, iar limba română este cea mai vorbită limbă străină din capitala Angliei.

Mai exact, până la sfârșitul lui 2023, 166.430 de români au primit statutul „settled” prin EU Settlement Scheme, iar până la 31 martie 2025, aproximativ 401.750 de români dețineau statutul „pre-settled”, potrivit Adevărul.

Zilele trecute, 47 de infractori români, inclusiv ucigași, hoți și abuzatori sexual, au fost escortați de aproape o sută de angajați din Marea Britanie în România.

