Un om de afaceri, candidat PNL pentru șefia CJ Caraș-Severin, oferă 10.000 de lei unui donator de plasmă. Directorul Centrului de Transfuzii: „E ilegal și imoral!”

Cel în ajutorul căruia a sărit Romeo Dunca este un avocat din Timișoara,

fost vicepreședinte al Curții de Apel Timișoara, care s-a infectat cu coronavirus.

„Ofer 10.000 ron primă pentru cel care donează plasmă în acest caz. E nevoie de donator AB4 cu număr crescut de anticorpi”, a scris Romeo Dunca, duminică dimineață, pe contul Facebook. Potrivit postărilor de pe rețelele de socializare, avocatul bolnav de Covid-19, în vârstă de 44 de ani, este internat în stare gravă la secția de Terapie Intensivă a Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara.

Romeo Dunca, este al doilea candidat, după Marcel Vela, propus pe lista PNL a Consiliului Județean Caraș-Severin

„Nicăieri în lume nu se oferă bani pentru donarea de sânge”

Directorul Centrului de Transfuzii Sanguine din București, Doina Goșa, susține că apelurile la donare pe rețelele de socializare sunt corecte, însă condamnă gestul omului de afaceri care vrea să ofere recompensă.

„Nu pot să facă așa ceva, este ilegal. Nicăieri în lume nu se oferă bani pentru donarea de sânge. Donarea de sânge trebuie să rămână voluntară, așa cum este ea. Încalcă toată legislația să se ofere bani. Nu pot să înțeleg cum un om poate să încalce cu atâta nonșalanță legea, va crea o amenințare asupra siguranței pungii, pentru că vor veni oamenii să ceară bani”, a explicat Doina Goșa pentru Libertatea.

Potrivit Legii 282/2005 privind donarea de sânge, acesta este un act „nonprofit, voluntar, anonim și neremunerat”. La fel spun și normele europene: donarea de sânge este benevolă.

„În lege scrie așa: donarea de sânge este voluntară și non-remunerată. Mai spune că pentru o donare de sânge donatorul trebuie să primească tichete pe masă, reducere pentru transportul în comun și o zi liberă pe care o pierde când vine la donare. Și legea europeană la fel: nicio țară din lume nu-și plătește donatorii cu bani”, completează Goșa.

Directorul Centrului de Transfuzii Sanguine din București crede că este periculos ceea ce face omul de afaceri din vestul țării, pentru că se creează un precedent. Ea crede că dacă ar apărea mai multe cazuri s-ar putea ajunge la procedura de infringement.

Doina Goșă a făcut referire și la proiectul aprobat în București a Primăriei Capitalei, prin care se acordă tichete valorice donatorilor de plasmă post-COVID. Directorul Centrului de Transfuzii și-a exprimat dezaprobrea acestui demers într-un interviu acordat ziarului Libertatea, acum două săptămâni.

„Calcă în picioare noțiunea de voluntariat”

„În afară de cazul din București nu am mai auzit așa ceva, e prima dată. Se creează un precedent și nu este în regulă, pentru că ne pune pe noi într-o situație extrem de dificilă. Fără să mai pun la socoteală că ar exista riscul să luăm infringement ca țară, pentru că este foarte clar ce facem din punct de vedere al normelor. Este o lege pe care toată lumea trebuie să o respecte, nici Ministerul Sănătății nu poate să aprobe așa ceva. Este ilegal, imoral, calcă în picioare noțiunea de voluntariat. De asta se și cheamă donare, nu se cheamă vânzare de plasmă, a dona înseamnă a da ceva fără să aștepți nimic în schimb”, a mai spus Doina Goșa.

Ea este convinsă că Centrul de Transfuzie Sanguină Timișoara va găsi o pungă pentru avocatul bolnav de Covid-19, dacă este o urgență. Doina Goșa spune că în cazul în care nu există plasmă la Timișoara, atunci sar în ajutor celelalte centre din țară.

Libertatea a încercat să obțină un punct de vedere și de la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara, însă reprezentanții instituției nu au răspuns solicitărilor.

Romeo Dunca: „Nu e electorală”

Contactat de Libertatea, omul de afaceri a spus că s-a implicat pentru acest caz pentru că este vorba de avocatul său, care i-a câștigat toate procesele.

„Am găsit deja mai mulți donatori și să știți că am găsit și care au zis «domne, noi venim, avem și nu ne trebuie bani». Asta am făcut-o eu personal, pentru că chiar îl cunosc pe omul ăla. Este avocatul meu și chiar e exact ca și când ai probleme cu copilul tău. Deci nu e electorală, este avocatul meu în 10 procese, care mi-a câștigat toate procesele, adică nu e electorală”, a spus Dunca pentru Libertatea.

În doar câteva ore de la anunțul lui Romeo Dunca s-au găsit și posibili donatori. Și nu vor bani, ne asigură acesta.

„Am găsit două persoane, mai ne trebuie una. Ambele au spus că nu au nevoie de niciun ban. Acum să mă înțelegeți, e de disperare și pentru mine. Domnul Șerban este avocat în 10 dosare, mi-a câștigat opt. Când am auzit că e pe moarte, am zis să fac ceva. Nu s-a găsit, a venit o doză de la Pitești, nu este, că e o grupă rară. Eu nici nu m-am gândit la asta, sigur că era mai bine fără bani, dar nu pot să-mi permit că nu am încercat să găsesc o soluție și nu am făcut maximum”, ne-a mai spus omul de afaceri.

