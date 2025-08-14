Ministrul polonez nu a precizat cine se află în spatele atacului sau care este oraşul vizat. „Atunci când a început atacul, serviciile noastre au aflat despre el şi am oprit totul. Am reuşit să prevenim atacul”, a spus Gawkowski într-un interviu acordat publicației Onet, care face parte din trustul Ringier.

Polonia este un centru de ajutor pentru Ucraina, iar acest lucru o face ţinta atacurilor cibernetice şi a actelor de sabotaj din partea Rusiei.

Gawkowski consideră că, dintre toate statele membre NATO, Polonia este „ţinta principală” a Rusiei. Potrivit ministrului polonez, țara sa reuşeşte să contracareze 99% din atacurile cibernetice.

Premierul Donald Tusk a semnalat miercuri că regimul de la Moscova angajează cetățeni ucraineni pentru acte de sabotaj în teritoriul polonez în scopul de a provoca tensiuni între Varșovia și Kiev.

Agenția de presă PAP a informat joi că un adolescent ucrainean de 17 ani a fost reținut pentru profanarea unui monument dedicat polonezilor ucişi de naţionaliştii ucraineni în timpul celui de Al Doilea Război Mondial. Adolescentul a fost acuzat de implicare într-o grupare criminală organizată care avea ca scop comiterea de crime împotriva Poloniei.