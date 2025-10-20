Asistența neobișnuită a fost anunțată de autoritățile orașului Salehard, situat la Cercul Polar Arctic. Primăria a precizat că „transportul conține 2.000 de piei de ren. Acestea nu sunt doar articole calde, ci și elemente vitale pentru camuflaj și încălzire”.

„Pieile de ren maschează excelent pozițiile noastre de apărare împotriva camerelor termice ale inamicului și încălzesc în mod fiabil soldații în condiții dure de teren”, a mai transmis autoritatea din orașul cu 50.000 de locuitori.

Salehard se află la peste 2.400 de kilometri est de Moscova și este centrul administrativ al regiunii autonome Iamalo-Neneț.

Potrivit The Moscow Times, cel puțin 42 de locuitori și aproape 400 de oameni din regiune au murit deja în războiul declanșat în Ucraina.

Soldații ruși se confruntă cu o lipsă acută chiar și a celor mai elementare lucruri. Un blogger pro-război a raportat recent că soldații primesc materiale medicale produse încă din 1977, în era liderului sovietic Leonid Brejnev.

El a publicat imagini cu cutii de bandaje, vată și pansamente sovietice, afirmând că este o „problemă sistemică”.



