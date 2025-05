Velniciuc a intrat în biroul unui executor judecătoresc, pe 5 mai, și a amenințat că va da foc clădirii, nemulțumit că i-au fost blocate conturile bancare din cauza unor datorii.

Disperat, el s-a prezentat la sediul societății de executori judecătorești Tufeanu și Bîrcă pentru a cere explicații.

„Am 22 de boli cronice, am o pensie de 2.800 de lei și am rețineri de la acest executor judecătoresc. Legea spune să îmi oprească o treime din pensie, eu nu mai am bani să îmi iau medicamentele și mor în două săptămâni”, a declarat Gheorghe Velniciuc.

Situația a escaladat rapid, iar angajații au fost nevoiți să apeleze la serviciile de urgență 112. La fața locului au sosit echipaje de poliție, jandarmerie, pompieri și chiar jandarmi antitero.

„Dimineața, la ora 8.00, a intrat un bărbat în sediul nostru și a început să țipe, că de ce i-am pus poprire pe cont, să îi dăm banii înapoi, că altfel ne dă foc la toți”, a explicat Bogdan Tufeanu, executor judecătoresc.

Bărbatul a continuat să amenințe că se va întoarce pentru a incendia clădirea, motiv pentru care autoritățile au decis să îl trimită la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași pentru evaluare.

Incidentul s-a încheiat fără victime sau pagube materiale. Autoritățile continuă investigațiile pentru a clarifica situația și a preveni eventuale incidente similare în viitor.

