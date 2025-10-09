Kalsoy este o insulă situată în nord-estul Insulelor Feroe. Din Kalsoy fac parte localitățile Húsar, Mikladalur, Syðradalur și Trøllanes, a căror populație adunată nu depășește 150 locuitori.

Un obstacol neașteptat împiedică începerea serviciului de feribot între Klaksvík și insula Kalsoy din Insulele Feroe.

O toaletă publică din portul Klaksvík blochează accesul noului feribot Teistin. Deși rampa din Kalsoy a fost reparată și este gata de utilizare, pisoarul împiedică începerea serviciului regulat de transport maritim.

Planul era ca feribotul Teistin să efectueze curse de probă timp de două săptămâni între Klaksvík și Kalsoy, folosind cheiul Stórakai din Klaksvík ca punct de acostare. Însă toaleta dărăpănată reprezintă un obstacol.

Jóhan Christiansen, ministrul feroez al transporturilor, care a răspuns unei interpelări parlamentare pe această temă., a confirmat că „pisoarul blochează accesul feribotului”.

Karl Johansen, primarul orașului Klaksvík (nordul Insulelor Feroe, 5.000 de locuitori), nu a putut fi contractat. Toaleta publică aparține unui privat, care are contract cu autoritatea. Nu a fost de acord cu demolarea până când nu va primi un spațiu similar.

