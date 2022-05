Accidentul a avut loc, sâmbătă dimineața, când agentul de poliţie L.M., din cadrul Poliţiei Dorohoi, se afla la volanul maşinii personale, pe strada 1 Decembrie, din Dorohoi. La un moment dat, din cauza stării în care era, şoferul a pierdut controlul asupra volanului.

Autoturismul a ieşit în afara carosabilului, după care s-a răsturnat. Deşi şoferul a ieşit singur din maşină, scăpând fără nicio rană, martorii au sunat la 112.

În urma incidentului a fost avariat doar autoturismul, şoferul neavând nevoie de îngrijiri medicale. Poliţistul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului, urmând ca în funcție de rezultatele acestora să fie dispuse măsuri. Având in vedere calitatea conducătorului auto, conducerea inspectoratului a dispus declanşarea cercetării prealabile față de acesta”, a precizat agent princial Delia Nenişcu, purtătorul de cuvânt al IPJ Botoşani.

Pe lângă dosarul penal cu care s-a ales, poliţistul va fi anchetat şi de o comisie internă la nivelul IPJ Botoşani.

GSP.RO Metoda șocantă prin care o jurnalistă și-a dat seama că iubitul ei o înșală: „Începuse să...”

Playtech.ro ȘOC! Putin e DISPERAT! A schimbat legea pentru câștigarea războiului! E IREAL!

Observatornews.ro Strat de gheață de peste 15 centimetri pe străzi, la vecinii bulgari. Același front atmosferic a făcut prăpăd și la noi în țară

HOROSCOP Horoscop 29 mai 2022. Balanțele caută siguranță, dar poate că nu o caută unde trebuie, dacă nu au găsit-o deja

Știrileprotv.ro VIDEO Momentul în care o rachetă trece pe lângă un avion de linie. Imaginile surprinse de un pasager

Orangesport.ro A invitat un fotbalist acasă şi a rămas mască. Ce au făcut: ”Acum nu ştiu dacă îi mai place”

PUBLICITATE Pentru mai multe secrete de stil & sustenabilitate cu Ioana Grama