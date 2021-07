Un polițist din Constanța a reparat pe șosea mașina unor turiști, după ce s-a dus la dezmembrări cu ei ca să găsească piesa stricată

„Mașina era scoasă în afara carosabilului, cu avariile pornite și capota ridicată. Lângă ea, un bărbat și o femeie. Cătălin și Mihaela, polițiști din cadrul Poliției Rurale Crucea, județul Constanța, au oprit în dreptul lor.

-Bună ziua! Aveți probleme? Putem ajuta?



-Bună ziua! S-a spart conducta de la injector. Nici nu știu de unde aș putea cumpăra alta de aici. Ne întoarcem din concediu. Chiar nu am nicio soluție! Am sunat la câteva firme de tractare, dar m-au refuzat că nu ne pot duce atâta drum. Noi suntem din Iași.

-Sigur conducta e de vină?

-Da, da… uitați, că am scos-o. E spartă.

-Închideți, vă rog, autoturismul și haideți cu noi. Sigur găsim o soluție! Luați și piesa cu dumneavoastră.

Polițistul, cu cheia în mână, și turistul pe care l-a ajutat. Foto: Facebook / Ministerul Afacerilor Interne

Astfel, Cătălin și colega lui au plecat însoțiți de cei doi spre Hârșova.

-Mergem la dezmembrări auto. Sunt câteva firme în oraș. Sigur vom găsi!

Și așa a fost, la una dintre acestea au găsit piesa de care aveau nevoie.

-Mergem să o montăm. Avem noi cheile necesare, a spus Cătălin.

După numai o oră, conducta metalică era montată și mașina funcționa.

-Domnule, nici nu știu cum să vă mulțumesc! Numele meu este Alexandru. Eu și soția mea suntem din Iași. Muncim în Danemarca. Cum să vă mulțumesc? Stăteam de aproape două ore pe marginea drumului și poate că dacă nu ne-ați fi ajutat, am mai fi stat mult timp.



-Mulțumirea noastră este că puteți să ajungeți acasă. Pe mine mă cheamă Cătălin, pe colega mea Mihaela.

-Putem face totuși o poză? Vreau să le arăt prietenilor cine m-a ajutat.

-Sigur că da, dar dați-ne un mesaj diseară când ajungeți la Iași, să știm că ați ajuns cu bine.

Felicitări, Cătălin! Felicitări, Mihaela! AȘA, DA! P.s. Alexandru și soția lui sunt încă pe drum, dar cu siguranță vor ajunge cu bine acasă!”, e postarea citată.

