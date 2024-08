Potrivit CNN, incendiul a izbucnit vineri după-amiază și a fost stins abia după 24 de ore. Imaginile distribuite pe rețelele de socializare arată flăcări mari și fum dens pe puntea portavionului.

„Cauza incendiului este în curs de stabilire”, relatează China National Radio, care precizează că „nu s-au înregistrat victime”.

CNN transmite că fostul portavion Minsk a fost timp de 16 ani atracția principală a unui parc cu tematică militară din sudul Chinei închis între timp.

De opt ani încoace, fosta navă de război era ancorată într-o lagună din apropierea râului Yangtse, în provincia chineză Jiangsu, pentru lucrări de renovare care ar fi făcut-o din nou atracția principală a unui parc cu tematică militară. Aceste lucrări ar fi început recent.

The former Soviet aircraft carrier Minsk burned in China. The ship was commissioned in 1978, but after the downfall of the USSR, it was sold first to interests in South Korea, and then to China, where it became an amusement park. pic.twitter.com/wZMg0jCpF8