Radio Kraków, un post public din al doilea oraș ca mărime din Polonia, a declarat că proiectul a fost un ,,succes”, deși inițial era programat să dureze trei luni.

Editorul-șef al stației, Marcin Pulit, a recunoscut: ,,Am fost surprinși de nivelul de emoție care a însoțit acest experiment, de imputarea unor intenții și acțiuni inexistente, de judecățile aspre formate pe baza unor rapoarte false”.

Proiectul a fost o încercare inovatoare, dar reacțiile publicului au determinat retragerea sa timpurie.

Radio Kraków a relansat canalul său, denumit OFF, marțea trecută, într-un nou format descris drept ,,prima stație de radio din Polonia creată aproape integral de inteligența artificială”. Programele postului sunt prezentate de trei personaje AI, fiecare având o personalitate specifică, set de interese și chiar imagini generate de AI despre cum arată. Acestea sunt menite să fie „reprezentanți model ai Generației Z” și să atragă publicul tânăr.

La scurt timp după lansare, OFF a difuzat un interviu imaginar, generat de AI, cu Wisława Szymborska, o poetă poloneză laureată a Premiului Nobel, care a murit în 2012. Programul a fost autorizat de Fundația Wisława Szymborska.

Radio Kraków a decis să închidă canalul său condus de AI după o reacție negativă larg răspândită împotriva proiectului, inclusiv din partea foștilor angajați care au fost concediați pentru a face loc planurilor AI.

Redactorul-șef a recunoscut că stația a fost „surprinsă de nivelul de emoție care a însoțit acest experiment” și a explicat că proiectul a fost conceput ca o voce în dezbaterea asupra oportunităților și amenințărilor generate de dezvoltarea inteligenței artificiale.

Stația plănuia să difuzeze un „interviu” cu eroul istoric polonez Józef Piłsudski pe 11 noiembrie, Ziua Independenței Poloniei.

„După doar o săptămână, am adunat atât de multe observații, opinii și concluzii încât am simțit că nu are rost să continuăm… Experimentul nostru a arătat câte probleme necesită reglementare, iar experiențele noastre pot fi folosite în timpul lucrului la lege”, a declarat redactorul-șef, Marcin Pulit.

Ca răspuns la criticile aduse proiectului, Pulit a menționat că stația a fost întotdeauna transparentă, marcând clar conținutul generat folosind instrumente de inteligență artificială și comunicând clar că nu intenționau să înlocuiască oamenii cu mașini.

„În ciuda acestui fapt, am experimentat cum funcționează mecanismele post-adevăr, cum faptele își pierd importanța în comparație cu o poveste care apelează la emoțiile destinatarilor și la convingerile lor personale”, a continuat el.

Unul dintre cei care au criticat experimentul AI, Rafał Komarewicz, deputat din partea Polonia 2050 (Polska 2050), care face parte din coaliția de guvernare, a spus că nu va lăsa problema nerezolvată.

„Aștept acum un răspuns din partea ministerului culturii cu privire la faptul dacă ceea ce a făcut Radio Kraków este un element al unei strategii mai ample pentru posturile de radio din sectorul public sau doar o idee incidentală. Dintr-un anumit punct de vedere sunt de acord cu concluziile autorităților Radio Kraków: acțiunile lor au arătat câte probleme legate de utilizarea AI în spațiul media necesită reglementări adecvate”, a scris Komarewicz pe Twitter

