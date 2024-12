Scena șocantă a avut loc în 4 martie 2021, dar dosarul penal a ajuns la final, printr-o decizie definitivă în instanță, doar în 26 noiembrie 2024.

Preotul, Adrian Cornel Toacșe, de la Parohia Mihăileni, județul Sibiu, a fost condamnat inițial la o amendă penală de 6.000 de lei. În apel, judecătorii i-au redus sentința, la 1.500 de lei. În plus, achitarea amenzii a fost amânată pe o perioadă de 2 ani, astfel încât, dacă nu va mai comite o altă infracțiune, acesta va scăpa de pedeapsă și va avea și cazierul curat. Totuși, magistrații au fost de acord că preotul trebuie să achite daune morale în valoare de 5.000 de lei elevului agresat.

„De ce te dai șmecher?”

„Mă aflam în pauza dintre ore împreună cu mai mulţi colegi. La un moment dat, am început să-l împing în glumă pe unul dintre colegi. În curtea şcolii se aflau şi profesorul de sport, şi profesorul de religie, care ne supravegheau.

La un moment dat, văzând că eu îl împing pe unul dintre colegii mei, profesorul de religie mi-a spus să merg în clasa şi m-a întrebat «de ce te dai șmecher?», apoi a venit la mine şi m-a lovit cu palma în zona feţei (urechea dreapta) o singură dată. În acel moment m-am dezechilibrat, m-am lovit cu capul de peretele şcolii şi am căzut la pământ. În timp ce mă aflam la pământ profesorul de religie a venit la mine şi m-a ridicat de la pământ şi m-a trimis în clasă. Aici a vrut să dea mâna cu mine, mi-a spus că îi pare rău că m-a lovit, a vrut să-mi ofere pastile şi un corn ca să mă simt mai bine”, a spus elevul agresat, care avea la momentul respectiv 12 ani.

Preotul a recunoscut că a existat un incident, care în opinia lui ar fi fost provocat de elev, dar a susținut că nu l-a lovit. „În perioada ianuarie-iunie 2021 am fost profesor de religie la şcoala gimnazială din Mihăileni, sat Metiș. În data de 4.03.2021, în jurul orei 10:.00, în timp ce mă aflam în curtea şcolii gimnaziale, împreună cu profesorul de sport, elevii fiind în pauza dintre ore, l-am văzut pe elevul (…), cum îl îmbrâncea pe un alt coleg de clasa a II-a, astfel că am intervenit şi i-am solicitat pe un ton mai ridicat să înceteze şi să plece de la locul respectiv.

Minorul a încetat să-l împingă pe celălalt elev, iar în timp ce acesta a trecut pe lângă mine mi-a adresat injurii. Atunci eu am ţipat la el şi am încercat să pun mâna pe el, a încercat să fugă, însă s-a împiedicat şi a căzut. L-am prins de haină în zona cefei şi l-am ridicat în picioare, însă nu l-am lovit cu palma în zona feţei sau în alt fel. Nu am văzut ca minorul să se fi lovit cu capul de zid. Nu l-am jignit în vreun fel şi nu i-am adresat injurii, ci doar am ţipat la el pentru a înceta să-l agreseze pe celălalt elev şi a nu mă mai înjura pe mine”, a spus profesorul de religie.

„Așa că el este de vină?”

Afirmația acestuia, referitoare la faptul că elevul s-ar fi lovit după ce a căzut, a fost respinsă, având în vedere declarațiile date de profesori și elevi care au văzut scena agresiunii.

Unul dintre aceștia a confirmat că preotul l-a lovit pe copil cu palma în zona urechii drepte, iar minorul s-a dezechilibrat, s-a lovit cu capul de peretele clădirii şcolii şi apoi a căzut la pământ.

„Deoarece începuse ora de religie, în calitate de profesor de religie, a mers în aceeaşi sală de curs în care se afla şi victima şi le-a solicitat pe un ton ridicat elevilor din clasă să fie cuminţi, în caz contrar o să li se întâmple acelaşi lucru ca în cazul copiilor care creează probleme”, a precizat martorul.

O fostă colegă a victimei a descris și ea scena agresiunii: „Văzând ca numitul (…) împinge în continuare elevii, profesorul de religie i-a adresat cuvinte şi expresii jignitoare și a mers la acesta din urmă, pe care l-a lovit o singură dată cu palma peste faţă (urechea dreaptă), moment în care s-a dezechilibrat lovindu-se cu capul de peretele clădirii”.

O altă elevă a susținut că, în momentul în care a ajuns în sala de clasă, profesorul de religie era foarte nervos „a ţipat la noi fără motiv şi a spus să fim cuminţi că, dacă nu, o să păţim şi noi la fel cum păţesc copii care creează probleme”. O altă persoană a relatat că victima s-a deplasat în clasă, în timp ce profesorul striga în curte cu voce tare: „Așa că el este de vină?”.

Soluția corectă: chemarea părinților la școală

Unul dintre magistrații care au judecat cazul afirmă că „profesorii reprezintă extensii ale puterii statale în teritoriu”.

„Activitatea lor e pusă în slujba cetățeanului. Statul învestește anumite persoane cu exercițiul autorității publice și este firesc să pretindă de la acestea, în schimb, o conduită ireproșabilă. Interacțiunea cu terții, cu elevii în speță a profesorilor trebuie să fie ireproșabilă, excesele lor imputabile urmând a fi sancționate disciplinar sau penal după caz. În speță excesul inculpatului este imputabil, iar sancțiunea coercitivă se impune”, a precizat judecătorul.

Potrivit instanței, soluția corectă în acest caz ar fi fost convocarea părinților la școală și informarea de îndată a directorului școlii pentru luarea măsurilor care se impun conform legislației educaționale în materie. De asemenea, se putea lua în discuție o întâlnire între elev și un psiholog școlar. Profesorul și unii dintre martori au precizat că elevul ar fi avut anumite probleme cu respectarea disciplinei școlare, dar, în opinia magistratului, nimic de acest gen nu poate justifica atitudinea agresivă a profesorului de religie.

