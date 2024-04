Un preot rus spune că Navalnîi va fi canonizat: „Mai deștept, mai bun și mai curajos” decât țarul Nicolae al II-lea. Cum explică susținerea lui Putin în Rusia

Părintele Nikolai Platonov a slujit cândva într-un sat din Munții Ural. După ce a condamnat public invazia din Ucraina, Biserica Ortodoxă Rusă i-a retras dreptul de slujire. Vizat de amenințări și persecuții, preotul a decis să părăsească Rusia.

Părintele Nikolai a locuit, pe rând, în Kazahstan, Armenia și Muntenegru până când a ajuns în cele din urmă în Franța cu ajutorul organizației „Pace Tuturor”, dedicată susținerii clericilor ortodocși ruși cu convingeri antirăzboi.

Deși, din motive de siguranță, nu s-a arătat dispus să discute despre activitățile sale curente sau despre planuri, totuși părintele Nikolai a vorbit fără echivoc despre pozițiile sale etice și politice, relatează Novaia Gazeta Europe.

Îndemn pentru ruși să fugă din țară

Preotul afirmă că a „pierdut totul” în momentul în care a plecat din Rusia, dar „credința în Dumnezeu a devenit mai puternică”. „Prin harul lui Dumnezeu am ajuns în Europa. Dar am trecut printr-o perioadă lungă de chin, cu nopți când tot ce aveam pentru a mă acoperi era cerul înstelat. Acum sunt în Franța. Am venit aici pentru Dumnezeu, să slujesc într-o biserică, deși cu siguranță nu într-o biserică ortodoxă rusă. Va funcționa? Încă nu am răspunsul la această întrebare”, spune el.

În ceea ce privește Rusia, „nimic nu s-a schimbat în ultimii doi ani”, afirmă preotul, referindu-se la intervalul de timp care a trecut de la primele sale critici împotriva războiului la scară largă lansat de Vladimir Putin în data de 24 februarie 2022.

„Rusia este condusă în continuare de un om care nu știe cu adevărat de ce face ceea ce face. În cele din urmă, comunitatea internațională începe să înțeleagă această idee. În februarie, președintele SUA, Joe Biden, l-a numit nebun pe Putin”, adaugă el.

În opinia părintelui Nikolai, „Rusia este bolnavă”. „Oamenii care ar fi putut îmbunătăți societatea, care ar fi putut să o salveze de teamă și ură, au fost forțați să plece, arestați sau uciși, așa cum s-a întâmplat cu Aleksei Navalnîi”, explică el.

„Chiar și dacă ar ieși un milion de oameni pe stradă, acest nebun (Putin – n.r.) va pune forțele de securitate să tragă, să tragă în femei și copii, iar forțele de securitate bine hrănite chiar vor trage”, insistă preotul.

Părintele Nikolai subliniază totodată că „Hristos este alături de cei care suferă”. „În acest moment, acei oameni sunt în primul rând ucrainenii. Dacă Occidentul este cu adevărat creștin, atunci trebuie să ajute în mod absolut Ucraina”, afirmă el.

„Pentru rușii care încă mai au conștiință: chiar și după doi ani, consider că este datoria mea de preot să repet. La putere se află un nebun! Plecați! Salvați-vă pe voi înșivă și pe cei dragi!”, îndeamnă preotul rus.

Vladimir Putin, discurs în Piața Roșie, la aniversarea anexării Crimeei, 18 martie 2024. Foto: Hepta

„Bolile” Rusiei lui Putin

Potrivit părintelui Nikolai, rușii sunt într-o „stare de decădere” care îi face orbi în fața manipulărilor lui Putin. „După 24 februarie 2022, am încercat să îi conving pe prietenii și familia mea care încă-l susțineau pe Putin că ceea ce făcea el era greșit. Le-am spus că nu toată puterea vine de la Dumnezeu. Am început cu exemplul Germaniei naziste și am încheiat cu Predica de pe Munte. Am încercat să argumentez în multe feluri, dar prietenii și familia mea nu puteau înțelege aceste fapte foarte evidente, și m-am întrebat: ce îi împiedică pe oameni să vadă ceea ce este în fața lor?”, spune el.

„Evident, o anumită stare de decădere îi împiedică să vadă”, subliniază el, citând apoi din Sfântul Cuvios Ioan Scărarul: „Mândria este căderea extremă a sufletului care visează că este bogat și, fiind în întuneric, crede că este în lumină. Cel care este captivat de mândrie are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, pentru că, pentru o astfel de persoană, mântuirea umană este în zadar”.

„Războiul este un fel de mândrie extremă. Oamenii sunt atât de siguri de propria lor sfințenie încât cred că au voie să ucidă”, continuă preotul.

„Cum altfel să explici faptul că ei justifică în mod deschis ceea ce este fără îndoială un război de agresiune? Se întâmplă pentru că, pentru prima dată după mult timp, se simt bine? Viața a devenit un fel de joc geopolitic interactiv, în care cei care se mândresc cu gloria imperială pot lua parte la el direct, stând totodată pe canapea”, afirmă părintele Nikolai.

El critică de asemenea Biserica Ortodoxă Rusă pentru că susține vărsarea de sânge din Ucraina: „Patriarhia de la Moscova își folosește bisericile pentru a transmite «linia partidului», linia prorăzboi a guvernului. Nu uitați, aceste biserici recită acum o rugăciune sângeroasă pentru victoria Rusiei”.

Întrebat de ce restul lumii creștine își menține legăturile cu Biserica Ortodoxă Rusă, părintele Nikolai a răspuns că „în general, Biserica Ortodoxă Rusă este cea căreia îi place să-și întrerupă legăturile cu toți ceilalți”. „Dar lumea creștină nu este așa. Este o lume a milostivirii, a răbdării și a așteptării familiale pentru eventuala întoarcere a unei surori care este acum măcinată de păcatele sale”, precizează el.

Navalnîi, un martir care va fi canonizat

Preotul Nikolai Platonov îl compară pe Aleksei Navalnîi cu țarul Nicolae al II-lea, executat de bolșevici în noaptea de 16 spre 17 iulie 1918 și canonizat în anul 2000.

„Sunt absolut sigur că, mai devreme sau mai târziu, Aleksei va fi canonizat. Întrebarea mea pentru oricine s-ar opune canonizării lui este următoarea: de ce eroismul lui Aleksei este mai puțin semnificativ decât eroismul Țarului Nicolae al II-lea? Aleksei a fost mai deștept, mai bun și mai curajos (decât Nicolae al II-lea – n.r.). A reușit să-și scoată familia din Rusia, iar apoi, după ce a fost otrăvit, după ce a fost aproape de moarte, s-a întors. Țarul Nicolae al II-lea s-ar fi întors dacă ar fi fost în situația lui? Îmi este foarte greu să cred”, declară el.

În opinia sa, Aleksei Navalnîi s-a întors acasă în numele Rusiei și al poporului rus, nu pentru ambiții politice, așa cum spun unii.

„Aleksei a fost un împăciuitor, iar Hristos nu a vorbit despre cuceritori, ci despre împăciuitori. Aleksei avea un număr imens de adepți gata să iasă în stradă, dar nu i-a condus spre Kremlin pentru a organiza o lovitură de stat sângeroasă. Acest lucru vorbește despre bunătatea sufletului său. Voia să ajungă la autorități și la oameni direct, să transmită mesajul că putem face schimbări”, este de părere părintele Nikolai.

Preotul rus insistă că Aleksei Navalnîi era „o persoană foarte bună și credincioasă” și nu este de acord cu cei care spun despre opozant că nu mergea la biserică. „Chiar acum sunt milioane de oameni în Rusia care merg cu bucurie la biserică și citesc o rugăciune pentru victorie într-un război sângeros și agresiv împotriva oamenilor pe care odinioară îi consideram frații noștri”, denunță el.

