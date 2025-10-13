Laís și Jackson Dognini au renunțat la viața religioasă pentru a se căsători. Ea a fost călugăriță carmelită timp de 2 ani, în timp ce Jackson a studiat 5 ani la seminar pentru a deveni preot.

Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în urmă cu peste 6 ani, când Laís era misionară, dar nu au interacționat atunci.

După ce au părăsit viața religioasă, Laís și Jackson s-au reîntâlnit întâmplător la o slujbă în aprilie 2025. Ea plecase din mănăstire cu 3 ani înainte, iar el tocmai părăsise seminarul.

„Șase luni de relație și patru luni de logodnă. Pare puțin, nu-i așa, dar să fim sinceri, suntem adulți și știm ce vrem de la viață”, a împărtășit Laís pe rețelele sociale.

Cei doi s-au căsătorit în martie 2025, la scurt timp după ce și-au început relația. Laís lucrează acum în marketing, iar Jackson este profesor de filosofie.

„Timpul a trecut și doi ani mai târziu el a început să-și dea seama că aceea nu era vocația lui și s-a rugat mult pentru a discerne ce trebuia să facă. Să fie clar că eu nu am nimic de-a face cu asta, hei!!”, a mai spus Laís.

Cuplul a ținut să precizeze că nu au existat „scandaluri” în perioada în care erau în viața religioasă, deoarece locuiau în state diferite și nu au avut contact.

„Iubim să fim catolici, admirăm toate vocațiile și astăzi Îl slujim pe Dumnezeu prin căsătorie”, au declarat Laís și Jackson.

Povestea lor de dragoste neobișnuită, de la viața religioasă la căsătorie, a atras atenția internauților și a devenit virală pe rețelele sociale.

Cuplul a primit sprijin pe rețelele de socializare. „Nu a fost o evadare din chemarea lor, a fost o reuniune cu ea”, a scris un adept.

Un altul a comentat: „Dumnezeu scrie corect prin rânduri de a căror existență nici măcar nu știam”.





