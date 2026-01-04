Hoții au dat spargerea în noaptea dintre ani la casa primarului din comuna Surdila Găiseanca, judeţul Brăila. Aceștia ar fi pătruns în imobil prin geamul de la baie. Edilul Gabriel Drăguț susţine că i-au dispărut 50.000 de lei.

Edilul a descoperit cu stupoare în seara zilei de 1 ianuarie că i-a fost spartă casa. El a povestit polițiștilor că hoţii ar fi pătruns în casă pe geamul de la baie, profitând că o casă vecină, părăsită, dă spre acest geam.

Anchetatorii au confirmat incidentul, anunțând că la data de 1 ianuarie, în jurul orei 22:00, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Făurei au fost alertați prin apel 112 de către un bărbat de 45 de ani, din comuna Surdila cu privire la faptul că i-ar fi fost sustrase bunuri din locuință.

Polițiștii au deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat și continuă ceercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care a avut loc incidentul, precum și pentru prinderea suspecților.