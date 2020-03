De Mihai Toma,

Antreprenorul spune că a anunțat, în scris, inspectorilor că, din cauza răspândirii virusului, nu risca să se deplaseze la sediul din Bd. Mihail Kogălniceanu, nr.7.

Exact în ziua următoare, pe 18 martie, a apărut informația conform căreia un angajat de la același ANAF Brașov a fost depistat pozitiv cu Covid-19 și este în carantină.

Pe 23 martie, Hrituliac a primit prin poștă sancțiunea pentru neprezentarea la ANAF: 8.000 de lei amendă și ”amenințare cu închisoare de la 6 luni la 3 ani”.

Libertatea: Care este motivul sancțiunii primite și trecut în document?

Florin Hrituliac: Neprezentare la invitația inspectorilor de control ANAF Brașov la sediul lor, împreună cu un set de documente. Le-am comunicat faptul că nu ma pot prezenta din cauza situației actuale, însă am trimis contabilă cu mai multe documente.

”Solicitasem transmiterea întrebărilor prin poștă”

De ce trebuia să vă prezentați?

Avem un control referitor la inspecția fiscală pentru lunile ianuarie – noiembrie 2019. Se dorea prezența mea la sediul ANAF Brașov pentru a răspunde mai multor întrebări, cu toate că solicitasem deja transmiterea acestor întrebări prin poștă, urmând să răspund în scris. Și documentele erau în actele aflate în posesia lor de peste o lună. La fiecare două zile ni se cer aceleași documente pe care le au deja!

Pe 7 februarie am fost invitat la sediul ANAF, am adus șase sacoșe mari de documente. Însă, deși era vineri, inspectorii nu se aflau la serviciu. Am înaintat o plângere către ANAF de mai bine de 40 zile, însă nu am primit răspuns. Florin Hrițuliac:

Când ați primit chemarea, cand ați trimis solicitarea prin care anunțați că nu vă prezentați și când a venit amenda?

Am primit chemarea pe 7 martie, semnată de inspector sef adjunct Jean Ilie, cu solicitarea ca în data de 17 martie să mă prezint la sediul ANAF. Am comunicat inspectorilor că, în situația actuală, nu îmi permit riscul unei deplasări, însa chiar și așa, contabila noastră a decis să mergă. Exact în ziua următoare a apărut public și informația conform căreia un angajat ANAF Brașov a fost depistat pozitiv si este in carantină.

ANAF, sediul central, recomanda, clar, îndeplinirea obligațiilor fiscale la distanță.

Contestă amenda

Ce veți face?

Astăzi, 26 martie, am primit in poștă sancțiunea. Am discutat-o cu contabilul societății și cu casa de avocatura și o vom contesta, binețnțeles, cand instanțele vor accepta reluarea activitătii.

”Anul trecut am avut o activitate foarte bună, în jur de 6.000.000 de euro cifră de faceri. Însă anul acesta au intervenit anulări pentru toate rezervările și, din păcate, nu cred că vom reuși să ne menținem pe linia de plutire”, spune omul de afaceri.

Avem stocuri uriașe de vehicule la producători, care trebuiesc plătite. Am dat comenzi de noi vehicule de circa 9.000.000 de euro, însă toate sperantele pentru anul acesta s-au năruit. Probabil turismul se va reface doar in 2 ani. Florin Hrițuliac:

Anul trecut, firma lui Hrituliac a avut 14 angajați. Are 128 autorulote, fiind considerat cel mai mare operator din Europa Centrală și de Est

500.000 euro profit a avut firma, conform bilanțului la iunie 2019.

Parcul de rulote, gratuit autorităților din zona de graniță

”Într-o perioadă în care mediul economic românesc se chinuie să supraviețuiască, iar firmele se închid cu sutele, societatea noastră a oferit săptămâna trecută, cu titlu gratuit autorităților din zona de graniță întreg parcul auto de care dispun, adică vehicule speciale de tip autorulote, care permit deplasarea și cazarea pacienților sau personalului medical. Oamenii din linia întâi a acestei lupte au primit acest ajutor și ne-au mulțumit”, spune Florin Hrituliac.

O autorulotă medie costă cel puțin 55.000 de euro, iar prețul de închiriere pentru cele de tip family începe de la 70 de euro pe zi și poate ajunge până la 130 de euro pe zi în plin sezon.

Director Executiv Lucian Voinescu ne-a trimis la Vasile Țibre, directorul Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov.

Libertatea a încercat să contacteze ANAF Brașov, am trimis și un email cu întrebări, dar nu am primit vreun răspuns până la ora redactării acestui text.

Foto principal: newmoney.ro

