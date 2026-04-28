Femeia a fost evacuată cu ajutorul unui robot terestru, după ce a rămas blocată în casa sa din regiunea Lîman, grav afectată de bombardamentele forțelor ruse.

Povestea a fost relatată de oficiali din cadrul Corpului 3 de armată. Pensionara, care locuise în aceeași casă timp de 53 de ani, a fost găsită de piloții Brigăzii 60 Mecanizate „Inhuleț”.

Situația era critică, deoarece drumul pe care încerca să fugă se afla sub controlul focului inamic. Militarii din compania de sisteme terestre fără pilot „Cerberus” au intervenit pentru a o salva pe femeia care se deplasa cu ajutorul a două bastoane.

Unitatea a distribuit videoclipul în care unul dintre luptători urmărea transmisiunea în direct în timp ce femeia se împiedica: „Pare a fi o lipsă de aer sau ceva de genul”.

O înregistrare video de la centrul de comandă îi arată pe soldați spunându-i femeii: „Haide, haide, gata!”, în timp ce aceasta se urcă în spatele vehiculului.

„Pentru a nu o speria, am acoperit robotul terestru cu o pătură pe care era scris: «Bunico, urcă-te!»”, au explicat militarii implicați în operațiune.

Grație acestei metode, femeia a fost transportată în siguranță în afara zonei de conflict.

Operațiunea de salvare, care a durat patru ore, nu s-a limitat doar la senioară. Alți trei civili care mergeau pe jos au fost ghidați de drone aeriene către punctul de evacuare.

Militarii din Batalionul 1 mecanizat i-au preluat cu un vehicul blindat și i-au dus într-o zonă sigură, unde au fost preluați de autoritățile de cooperare civil-militară ale brigăzii.

Orașul Lîman, situat pe malurile râului Siverski Doneț, a fost un punct strategic în conflictul ruso-ucrainean început în 2022. După ce a fost capturat de forțele ruse în mai 2022, a fost recucerit în scurt timp de către trupele ucrainene. Cu toate acestea, a devenit o zonă „gri”, unde controlul asupra teritoriului rămâne disputat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Parteneri
Alte știri

Parteneri
Parteneri
Monden

Parteneri
Parteneri
Parteneri
Parteneri
Politic

Parteneri
