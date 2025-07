„A fost incredibil, nu mă așteptam să vină atât de mulți români să mănânce o șaorma la noi. Sâmbătă am avut încasări de 9.000 de lire, iar duminică 15.000, ceea ce înseamnă 24.000 de lire în primul weekend. Sigur, nu e o avere, nu mă compar cu Pescobar, dar pentru mine înseamnă mult”, a declarat Samir Călin, fondatorul brandului, pentru Anunțul UK.

Samir Călin și-a început parcursul antreprenorial în Londra în urmă cu trei ani, ca grătaragiu.

„Acum fac șaorme, dar dintotdeauna am fost cu grătarul. Am gătit și acasă, și la biserică, și în comunitatea românească. Până să deschid prima șaormerie în 2023, am vândut timp de un an mici, ceafă, piept de pui și cârnați la o tarabă ruginită în Harrow, lângă care aveam un grătar. Așa am început și nici nu-mi imaginam că voi ajunge aici”, a dezvăluit Samir Călin.

Românul a adăugat că toți banii economisiți i-a investit în restaurantul din Burnt Oak și le-a mulțumit prietenilor pentru sprijin.

Burnt Oak este cunoscută pentru comunitatea numeroasă de români care locuiesc aici. De altfel, mulți dintre ei nu pronunță corect numele zonei și obișnuiesc să spună că stau în „Bontoc”.