Un român a violat și a bătut fetița de un an și jumătate a iubitei lui până a ucis-o, în Italia. Apoi a sunat la numărul de urgență și a spus o minciună

Cele două infracțiuni de care este acuzat românul sunt pedepsite cu ani grei de închisoare. Prima acuzație, maltratarea care a dus la moartea victimei, poate ajunge la o condamnare de maximum 24 de ani, în timp ce violența sexuală împotriva unei persoane sub zece ani poate ajunge până la 20 de ani.

Investigațiile sunt încă în desfășurare și acestea sunt acuzațiile inițiale, dar au fost suficiente pentru a permite judecătorului de instrucție să vorbească despre un episod de „groază absolută”.

În acea casă din via Dante Alighieri din Cabiate, Como, unde Sharon Barni a fost găsită în seara zilei de 11 ianuarie în stare critică de salvatori, Gabriel Robert Marincat trăia de aproximativ trei luni, mutându-se la scurt timp după ce a început să se întâlnească cu mama fetiței în vârstă de 18 luni.

Copila s-a stins la spital după câteva ore și polițiștii au demarat o anchetă, iar autopsia, efectuată de un medic legist din Bergamo, a dezvăluit o serie de răni compatibile cu traume contondente în diferite zone ale corpului, precum și dovezi ale abuzurilor sexuale.

Românul se mutase între timp în casa mamei lui, într-o localitate apropiată, și de acolo a fost ridicat sâmbătă și arestat.

De obicei, bunica lui Sharon era cea care avea grijă de nepoata ei și o ținea cu ea în timp ce mama ei lucra la un bar din oraș și doar ocazional era încredințată tânărului de 25 de ani, pe care îl cunoștea de foarte puțin timp.

Chiar și în ziua tragediei, când Marincat și-a sunat iubita și i-a spus că fetița a început să se simtă rău, femeia și-a sunat imediat mama, cerându-i să meargă să vadă ce s-a întâmplat. Românul de 25 de ani i-a vorbit mamei și despre incidentul cu încălzitorul din baie, care a avut loc în jurul orei 15.00. Atunci, susține el, Sharon a tras de un cablu electric care atârna lângă un dulap și încălzitorul ar fi căzut în capul micuței.

A plâns doar două minute, apoi s-a jucat și am adormit pe canapea, până la ora 18. Când am încercat să o trezesc, mi-am dat seama că respiră greu și că vomitase. Eram în bucătărie, am auzit un zgomot în spatele meu și am văzut încălzitorul spart pe podea.

Gabriel Robert Marincat, în declarația dată la Poliție. Aceeași poveste i-a spus-o și mamei