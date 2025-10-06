Potrivit unui comunicat emis pe 6 octombrie, mai multe persoane, printre care și un român, au fost arestate pe 26 septembrie, în urma unei anchete de amploare desfășurate de Departamentul de Investigații Criminale din Heilbronn.

Roțile erau ascunse în mai multe locații, apoi vândute în străinătate

Autoritățile investighează de mai multe luni activitatea unei grupări acuzate că a comis 13 furturi între 11 martie și 29 august 2025, vizând depozitul unui furnizor de piese auto din Heilbronn.

În total, au fost sustrase jante complete de înaltă calitate pentru vehicule Audi și Porsche, valoarea prejudiciului fiind estimată la 1,6 milioane de euro.

Cei reținuți sunt doi cetățeni polonezi, de 49 și 29 de ani, un român de 41 de ani și o italiancă de 27 de ani. Potrivit anchetatorilor, gruparea acționa într-o manieră bine organizată.

Bunurile furate erau transportate și ascunse temporar în mai multe locații din Heilbronn și districtul Ludwigsburg, iar ulterior o parte dintre acestea erau revândute în străinătate.

La percheziții s-au găsit 170 de jante

Prin intermediul unor investigații sub acoperire, poliția a reușit să obțină informații detaliate despre modul de operare și canalele de distribuție ale bandei.

Arestările au avut loc în momentul în care suspectul principal, un bărbat de 49 de ani, se pregătea să efectueze o nouă livrare peste hotare. Ceilalți suspecți au fost reținuți provizoriu la locurile de muncă și la domiciliile lor din Heilbronn.

În urma perchezițiilor efectuate în Heilbronn, în districtele Heilbronn și Ludwigsburg, precum și în Bavaria, poliția a descoperit aproximativ 170 de jante complete de mare valoare, estimate la aproape 1,4 milioane de euro, precum și o sumă de bani de ordinul zecilor de mii de euro. Alte probe ridicate sunt în prezent analizate.

Pe 27 septembrie, cei patru suspecți au fost prezentați în fața judecătorului de la Tribunalul Districtual Heilbronn.

La solicitarea procurorului, au fost emise mandate de arestare pentru toți cei patru. Cei trei bărbați au fost plasați în centre de detenție, în timp ce mandatul emis pe numele femeii italiene de 27 de ani a fost suspendat condiționat.

