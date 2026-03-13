Sălile de jocuri de noroc și casele de pariuri vor dispărea

Doar Loteria Română va mai putea funcționa în municipiu. Este o decizie majoră care vizează protejarea comunității și a tinerilor de efectele jocurilor de noroc.

Astfel, Slatina devine primul municipiu din România care interzice jocurile de noroc, în ciuda protestelor vehemente ale angajaților din domeniu. Zeci de reprezentanți ai sălilor de jocuri au fost prezenți în sala de ședințe, avertizând că măsura va duce la pierderea a numeroase locuri de muncă. Cu toate acestea, aleșii locali au ignorat solicitările industriei și au votat proiectul de hotărâre.

Sălile de jocuri de noroc și casele de pariuri vor dispărea definitiv din Slatina în decurs de un an. Primarul Mario De Mezzo a explicat că eliminarea acestora se va face treptat, prin refuzul municipalității de a mai reînnoi autorizațiile de funcționare pe măsură ce acestea expiră.

Primarul Mario De Mezzo a explicat că, începând de astăzi, nicio sală de jocuri sau casă de pariuri nu mai poate obține autorizația necesară pentru a funcționa în Slatina.

Licențele nu vor fi reînnoite

Slatina blochează reînnoirea licențelor pentru „păcănele”. Primarul Mario De Mezzo a precizat că, deși există firme care mai pot opera până la începutul anului viitor datorită autorizațiilor ONJN emise anterior, nicio cerere nouă de funcționare nu va mai fi aprobată de municipalitate. Hotărârea adoptată astăzi pune capăt definitiv industriei jocurilor de noroc în municipiul Slatina prin mecanismul neprelungirii autorizațiilor.

Primarul a precizat că intervalul de un an până la suspendarea totală a activităților de profil le oferă angajaților din industria jocurilor de noroc răgazul necesar pentru a-și găsi noi locuri de muncă. Această perioadă de tranziție este văzută de edil ca o soluție pentru atenuarea impactului social al deciziei.

Primarul Mario De Mezzo a declarat că beneficiul eliminării jocurilor de noroc este „incomparabil mai mare” decât impactul pierderii locurilor de muncă din acest sector. Deși a mărturisit că înțelege dificultatea situației prin care trec angajații, edilul a subliniat că responsabilitatea sa principală este față de întreaga comunitate, nu față de o categorie specifică de interese:

„Înţeleg supărarea celor care lucrează în acest mediu şi înţeleg că este un loc de muncă pe care îl pierd. Mi s-a întâmplat şi mie de-a lungul vieţii să fiu în această situaţie şi nu este plăcut”.

Un oraș din România a ajuns să aibă sute de săli de jocuri de noroc, iar sumele care ajung anual în aparatele de tip păcănele sunt uriașe. Potrivit datelor oficiale, acolo funcționează 306 săli de jocuri de noroc, cu aproximativ 742 de aparate tip slot machine. Autoritățile locale spun că banii care intră anual în aceste aparate depășesc chiar bugetul orașului.



