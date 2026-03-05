Aproape 72 de milioane de euro pe an ajung în păcănele

Datele citate de administrația locală arată că un singur aparat de tip slot machine poate genera venituri de aproximativ 100.000 de euro pe an. Dacă se face un calcul simplu, pentru cele 742 de aparate înregistrate în municipiul Buzău, suma ajunge la aproximativ 72 de milioane de euro anual.

Viceprimarul municipiului Buzău, Sorin Ionuț Apostu, spune că este vorba despre o sumă uriașă care pleacă direct din buzunarele locuitorilor.

„Vorbim despre o sumă care înseamnă peste 110% din bugetul local consolidat al municipiului și care se scurge an de an în aparate care nu produc nimic durabil”, a declarat acesta.

Sute de săli de jocuri în tot orașul

Potrivit informațiilor primite de Primărie de la Oficiul Registrului Comerțului, cele 306 săli de jocuri sunt răspândite în tot orașul, cele mai multe fiind concentrate în zona centrală și pe Bulevardul Unirii, scrie Antena 3.

Fenomenul a devenit atât de mare, încât autoritățile locale spun că orașul riscă să fie „sufocat” de sălile de jocuri, iar primăria pregătește un proiect pentru interzicerea lor.

Viceprimarul Buzăului spune că industria jocurilor de noroc nu aduce beneficii reale comunității.

„Nu construiește, nu educă, nu dezvoltă. În schimb, creează dependență și distruge familii”, a transmis acesta.

Industria jocurilor de noroc, afacere de miliarde

Potrivit datelor citate de autorități, industria jocurilor de noroc din România a generat o cifră de afaceri de peste un miliard de euro anul trecut.

Chiar dacă domeniul aduce venituri importante pentru operatori, tot mai multe administrații locale discută despre limitarea sau interzicerea sălilor de jocuri în interiorul orașelor.

Primarul Marian Dragomir a anunțat că intenționează să interzică sălile de jocuri de noroc pe teritoriul municipiului Brăila, la fel ca și Mario De Mezzo, primarul municipiului Slatina, care a anunțat interzicerea tuturor sălilor de jocuri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE