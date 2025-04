Al 31-lea Maraton Internațional de la Phenian a fost organizat ca parte a sărbătorilor care marchează nașterea liderului fondator al Coreei de Nord, Kim Il Sung, în 1912. Ultima ediție a Maratonului de la Phenian a avut loc în 2019, înainte de pandemie.

Conform KCNA, agenția de stat a regimului nord-coreean, Ștefan Gavril (foto jos, în stânga) a sosit la Phenian pe 3 martie.

Rezultatele oficiale ale Maratonului arată că „Rică” a terminat pe locul al 11-lea (02:19:50), din 137 de participanți care au terminat cursa. 8 sportivi au abandonat.

Cursa a fost câștigată de Pak Kum Dong (02:12:08). Pe lista de start aflat mai mulți atleți din afara statului condus de Kim Jong Un, africani, britanici sau ruși.

Ștefan Gavril, maiiou albastru, în fruntea plutonului. Foto: Profimedia.

Rezultatul obținut de Gavril la Pyongyang este cea mai bună performanță a carierei în această probă.

Cele mai bune performanțe ale sezonului:

Maraton (42,195 km.) 2:19:50

10 kilometri: 30:16

Semimaraton (21,1 kilometri): 1:07:08

Ștefan Gavril, care concurează în țară pentru CSU Cluj-Napoca, este campionat național la semimaraton. Anul trecut, el a câştigat semimaratonul Bucharest International Half Marathon & 10K by Constantina Diţă.

Din 2003 în Italia

Ștefan Gavril locuiește lângă Milano. Este în Italia de la 14 ani, de când părinții au decis să rămână în peninsulă.

„Tata a plecat din România la muncă în 2000, apoi a plecat și mama și până la urmă au decis să ne mutăm definitiv”, explică Rică.

A început cu kickboxingul

În clasa a opta, profesoara de de educație fizică i-a spus de mai multe ori să facă atletism. Nu a ascultat-o și de la 16 ani s-a luat de kickboxing, până în iulie 2012.

„În toți acest timp alergam zilnic câte 30 de minute pentru că trebuia să mențin categoria de greutate”, își aduce aminte Gavril, în interviul pentru 4rum.

A fost remarcat de primul antrenor, Cosimo Rapallo, și din septembrie 2012 a început atletismul la clubul Atletica71.

Sport și școală

Între timp s-a apucat de facultate, educație fizică, profil pentru care a renunțat în favoarea Științelor Politice și Sociale.

Școala l-a dus în Suedia, în Umea, unde a plecat pentru a învăța mai bine engleza: „Am avut noroc cu altetismul pentru că m-am integrat perfect în doar o săptămână. Am petrecut aproape un an în Suedia, unde am continuat să fiu antrenat de Rapallo, la distanță, și de un portughez, David Campos. Alergam pentru IFK Umea. Am rămas uimit de cât de mult sport se face acolo: pe gheață, pe zăpadă, în frig, în orice condiții”

A revenit în Italia, în septembrie 2014, ajungând la CUS Torino, sub îndrumarea lui Gianni Crepaldi: „De atunci au început să apară și rezultatele”.

Gavril s-a antrenat în același timp în care mergea și la facultate. A luat licența la finalul lui 2015 – cum poate ajuta sportul, în special atletismul, la prevenirea criminalității juvenile prin transmiterea valorilor și respectul regulilor.

S-a antrenat cu Marouan Razine, Gabriela Szabo, atleta preferată

Inițial, prefera probele de 1.500 și 3.000 de metri, „ritmul nu e prea rapid de la început și e timp de recuperare dacă greșești în prima parte a cursei”.

Gavril are mulți sportivi pe care îi apreciază, de la gimnastele Aliya Mustafina și Nadia Comăneci, la atleții Gabriela Szabo, Mo Farah și Marouan Razine, care a fost colegul lui de antrenament.

Când mă gândeam la atletismul românesc, primul nume care îmi venea în minte era Szabo. Ea e atleta mea preferată!

Inedit despre „Rică”

Are trei porecle: Rică – în România (de când era mic), Julio sau Vampiro – în Italia. De ce Vampiro? Pentru că de câte ori spune că este din Brașov, trebuie să adauge și castelul Dracula la descriere.

Are o soră, Ramona (45 de ani), care locuiește în Brașov.

Hobby – muzică, mers la sushi cu prietenii și prietenele.

Îi plac comediile și parodiile, iar cărți – de sport, sociologie și psihologie.

Când era mic nu îi plăcea fotbalul. Se juca „lapte gros” sau „pititea”.

La bunici, la Harja sau la Heleșteni, petrecea timpul la gârlă, la pescuit sau la pădure. Uneori se ducea cu verișoara lui Carmen să caute plante pentru ierbar.

De obicei mănâncă orice, de la înghețată, la pizza. Doar în zilele când trebuie să „apese pe accelerație” mănâncă controlat: biscuți cu miere sau dulceață, la micul dejun, orez, la prânz, puțină carne și salată, la cină.

Mama lui a participat la concursuri școlare de atletism, la curse de 400 de metri.

