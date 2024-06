Un român susține că drumul spre Grecia l-a costat de șase ori mai puțin anul acesta, pentru că a mers cu mașina electrică. Reacțiile internauților

Discuția a plecat de la întrebarea dacă „există stații de încărcare mașini electrice în Paxos?”. Șoferul spune că, pe o distanță asemănătoare, circa 2.100 de kilometri, mașina electrică s-a dovedit mai fiabilă.

Românul, care publicat postarea pe grupul de Facebook fără să-și dezvăluie identitatea, a cheltuit doar 327 de lei cu „electrica”, de 6 ori mai puțin decât anul trecut, când a mers în vacanță cu o mașină pe motorină.

Nici nu am făcut pana prostului, nici nu am „pierdut” ore la încărcat, nici nu m-au „surghiunit” grecii pe ferry. Român, în vacanță în Grecia cu mașina electrică:

Șoferul a realizat un grafic de traseu pentru dus:

A plecat cu mașina încărcată full din București;

Următoarea oprire Supercharger Sofia, cu bateria 18% – „încărcarea gratuită, 35 de minute, cât sa mergem la toaletă, sa ne luam o înghețată și să ne dezmorțim”;

Următoarea oprire Petrol Kulata – încărcare 24 minute, 47 de lei;

Ioannina – încărcare charger de mare viteza, 82%, 150 de lei.

Românul s-a referit și la restricțiile anunțate de autoritățile elene, referitoare la transportul mașinilor electrice pe ferryboat-uri. Potrivit noilor reglementări, emise de Ministerul Transportului Maritim din Grecia pe 16 aprilie, șoferii trebuie să se asigure că bateriile mașinilor electrice avea un nivel maxim de încărcare de 40%, iar buteliile de gaz, de 50%.

Recomandări Rezolvarea subiectelor la Matematică la Evaluarea Națională 2024. Un profesor explică în direct cerinţele

Am ajuns la ferry Igoumenitsa cu mașina încarcată 86%. M-am dus să intreb la ghișeu. Mai să mă ia la mișto: „Știm ce scrie în noua lege, dar noi nu avem aparate și nici nu avem personal care să verifice așa ceva. Pentru noi nu este nicio problemă Român, în vacanță în Grecia cu mașina electrică:

Românul a mai precizat că, pe tot parcursul vacanței, mașina a fost încărcată la cazare, „după ce am primit de la vilă răspunsul că putem încarcă la priza normală de la ei, fără probleme. Am primit un aparat de măsurare și am încărcat, la 2 zile, câte 15-25%”. Fiindcă a consumat „puțin”, gazda nu l-a mai taxat suplimentar

Traseul spre casă:

Drumul pe continent la 42 de grade, cu mațina plină, cu aer condiționat și 130 km/ h pe autostradă până la Salonic – consum 79% baterie.

Încărcare hotel Salonic – 102 lei.

Încărcare Sofia și Ruse,

„Dacă a meritat vacanța cu mașina electrică? Din plin. Pericol? De prea multă relaxare. Mai merg cu mașina electrică în Grecia? De fiecare dată, de-acum încolo”, a concluzionat românul.

Reacțiile la postare au fost, în mare lor majoritate, au fost critice.

„Nu știu ce mașină pe motorină aveai tu, dar eu pe 3.000 de kilometri dau maximum 1200 de lei. Ce nu îmi place mie la electrice și de ce nu mă atrag e fix faptul că, deși opresc să mă odihnesc, opririle sunt scurte, în niciun caz cât să încarc mașina. Și aceste opriri se fac fix unde am eu chef, nu în funcție de stațiile de încărcare. Nu o singură dată am oprit în câmp în Bulgaria, am fumat o țigară în 5 minute și am plecat. Asta nu îmi place mie, nu vreau să depind de stații“. Și măcar dacă mașinile astea ar avea minim 550-600 autonomie reală, la mașinile accesibile, nu la cele gen Tesla”, a fost un comentariu.

Recomandări Au apărut subiectele la matematică la Evaluarea Națională! Ce au avut de rezolvat absolvenții de clasa a VIII-a

Veniți prin online si lăudați cât de cool e să mergi cu mașina electrică de 35.000 euro cu autonomie de 350 de kilometri, in vacanță de 3.000 km, toate astea ca sa salvați 100 euro pe toată vacanța. Nu va pasa în prima fază de mediul înconjurător, de vreme ce subliniați mărunțisul economisit. Comentariu la postare:

„Erou național te facem. Cu excursia asta electrificată, ai salvat planeta. Bravo și ține-o tot așa. Noi muritorii de rând îți mulțumim și suntem profund recunoscători ca ne faci aerul mai puțin poluat”, a fost ironic altcineva.

Un comentator a remarcat problemele cu locurile de încărcare că „a stat unul cu o Tesla vreo jumătate de oră doar sa-i găsească pe aia care au parcat pe locurile de încărcare”.

„Cred ca ai mers cu aerul condiționat deconectat”, a scris altcineva.

Recomandări Numele importante care nu candidează pentru noua conducere USR. Echipele influente înscrise la alegerile pentru forul executiv al partidului

„Știți ce mi se pare straniu, că plătește peste 30.000 € pe o mașină electrică, apoi se laudă că merge în Grecia cu 3 lei, cost transport! Și acum recunoaște, mașina ta eco, îți făcea ea programul și traseul cum vrea ea, nu cum vrei tu“, a concluzionat un urmăritor.

„Cunoașteți vreo tehnologie care a fost perfectă din prima? La un moment dat se va găsi o soluție la problemele electricelor sau o noua tehnologie ce poate deriva din ele. Evoluția e pe etape!”, a fost un alt comentariu.

Urmărește-ne pe Google News