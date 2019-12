De Dragoș Tănase,

Este vorba despre tradiționalii pâslari din lână ruseşti, numiți valenki, care l-au salvat de la moarte pe bărbatul originar din Siberia.

Locatarii unui bloc din Yakutsk, oraş aflat la circa 450 de kilometri la sud de Cercul Polar, au fost treziţi noaptea de strigăte disperate de ajutor ale vecinului lor.

Acestea se auzeau de la parter, din spatele unui zid gros, scrie Mediafax.

Salvatorii, chemaţi de urgență la fața locului, au spart peretele și au găsit victima agăţată cu capul în jos, în interiorul unei galerii de ventilaţie.

Bărbatul a fost transportat la spital, iar imaginile din timpul neobişnuitei operaţiuni de salvare au fost distribuite pe Internet, inclusiv de RT.

Resident of #Yakutsk, #Russia, fell into the ventilation shaft trying to get his boots. The man was rescued by #EMERCOM pic.twitter.com/pAJ6sEJdu4

— RT (@RT_com) December 8, 2019