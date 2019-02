Timofey Menshikov a dispărut în 1991 și a fost găsit abia la începutul acestui an. În tot acest timp, a trăit singur, la aproape 850 de kilometri nord-vest de capitala regiunii ruse Yakutsk.

Tot de unul singur, rusul a săpat în gheață și și-a construit din lemn și chirpici o colibă pe care a încălzit-o cu un grătar cu lemne, scrie Siberian Times.

Mai bine de 25 de ani, rusul a trăit ca un pustnic la Cercul Polar arctic, unde temperaturile ajung pe timpul iernii chiar și la minus 60 de grade Celsius. În acest mediu ostil, fostul parașutist, în vârstă de 58 de ani, a supraviețuit doar din ceea ce pescuia și vâna. Asta a făcut de când a decis să stea departe de civilizație, cu toate că are probleme cu șoldul.

„De ce am fugit? De vodcă, să fiu sincer”, a spus Timofey Menshikov, întrebat de ce a ales să plece după dezmembrarea Uniunii Sovietice.

Bărbatul nu are telefon, despre care spune oricum că nu are nevoie. Nu plătește nici taxe și nici amenzi. Rusului îi țin companie doar doi câini și o pisică.

Pustnicul a fost descoperit de bloggerul Oles Geraymovich.

„Tatăl meu mi-a spus multă vreme că un pustnic trăiește de unul singur la aproape 40 de kilometri de Nyurba într-o colibă săpată. Însă nu se știa nimic despre el. Așa că am decis să mă duc să îl găsesc”, a spus bloggerul rus Oles Geraymovich.

Timofey Menshikov are o poveste de viață inedită. A rămas orfan la doar opt ani, după ce ambii săi părinți au murit. A fost trimis la un orfelinat, alături de cele două surori ale sale, în vreme ce fratele său mai mic a fost crescut de o rudă.

În 1979, Timofey a fost recrutat în aviația Uniunii Sovietice. După încheierea serviciului militar, s-a întors în orașul Sangar, în dorința că își va găsi surorile și fratele. Nu i-a găsit, iar atunci spune că și-a pierdut speranța.

Din când în când, primește ceai, ulei și făină de la vânătorii care se aventurează în taigaua siberiană.

În tot acest timp, bărbatul nu s-a gândit vreodată la cine va apela dacă se îmbolnăvește.

Timofey are și o barcă pe care o folosește vara pentru a pescui în apele râului Lena.

„Timofey are totul ordonat aici, până și podeaua este curată. În coliba sa miroase a lemn ars și a pește afumat, și are un pat mic. Este minuscul, are aproape doi metri pătrați”, a precizat bloggerul Oles Geraymovich care l-a găsit pe sihastrul rus în taigaua siberiană.