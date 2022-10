Canalul de Telegram Amur Maș, care citează surse din agențiile de aplicare a legii, raportează că poliția ia în considerare ambele versiuni, sinuciderea sau crima.

Administrația din Partizansk a notat că „inima unui om puternic și curajos, care a trecut evenimentele militare dure, s-a oprit”.

Oamenii legii nu au oferit informații oficiale despre cauzele morții comisarului militar. Pe trupul lui Malik, descoperit, după unele surse, lângă gardul casei sale, după altele, în biroul său, ar fi fost găsite „semne ale unei sinucideri”.

În schimb, site-ul Ria Vremia Peremen scrie că „persoanele care l-au cunoscut bine pe Roman Vasilievici pun la îndoială sinuciderea. Era o persoană veselă, puternică. În timpul serviciului său, Malik a trecut prin campaniile cecene, a lucrat în biroul militar de înregistrare și înrolare în funcții de conducere pentru mulți ani și a fost implicat activ în educația militaro-patriotică a tinerilor. Mai presus de toate, și-a iubit copiii”.

︎Săptămâna trecută, scrie ziarul german Bild, în regiunea Irkuțk, Ruslan Zinin, 25 de ani, a încercat să-l asasineze pe ofițerul local de recrutare, Aleksandr Eliseev, iar apoi a fost arestat.

Observatori precum politicianul ucrainean Anton Gerașcenko cred că recrutul a calculat că „este mai bine să ajungi în închisoare decât să moară pe front”.

Mobilized man killed a drafting office commander in Ust-Ilimsk, Irkutsk region, Russia.



Alexandr Yeliseev, the commander, was shot four times almost point blank.



The murderer is Ruslan Zinin, born in 1997, „partially mobilized”. He decided jail is better than death in Ukraine. pic.twitter.com/s0IvHJZJBO