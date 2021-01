Cei de la Europol au formulat o sesizare pentru ministrul de interne Lucian Bode, căruia îi prezintă comportamentul nepotrivit pe care îl are șeful Secției 4 de Poliție Timiș în raport cu angajații săi.

Sindicaliștii au postat pe Facebook și mesajele acestuia către angajații săi.

„Un șef din IPJ Timiș își tratează subalternii similar cu modul în care erau tratați deținuții politic pe vremea comunismului. Amenințările, hărțuirile și chiar violența sunt nelipsite din comportamentul și limbajul acestui individ abject, pe numele său Popa Ilie Alin, comisar de poliție, care este șeful Secției 4 Poliție din Timișoara”, au scris aceștia pe Facebook.

„Pornește dracului rampele luminoase că te încing cu bătaia la 14 când ajungi la secție. Ești bătut în cap?”, așa sună unul dintre mesajele pe care comisarul le trimite subalternilor săi.

Situația a fost transmisă de Europol și ministrului de interne, dar și IGPR.

„Efectiv am rămas consternați când am intrat în posesia acestor capturi din grupul de WhatsApp al Secției 4 Poliție și ne întrebăm cu groază în ce mod li se adresează oare în particular polițiștilor, dacă pe un grup are un asemenea tupeu de golan. Un asemenea limbaj trivial și această atitudine de interlop nu au ce căuta în Poliția Română. Iar superiorii care l-au tolerat pe acest individ ar trebui să plece la pachet cu el”, au mai transmis sindicaliștii.

