Din primele informații, un șofer ar fi lovit țeava de gaze aflată pe strada Clopotarii Vechi, care se află chiar lângă Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală.

„Nu am putut să mai ies. M-am speriat când am auzit țeava. Nu am mai trecut prin așa ceva”, le-a declarat șoferul care a provocat incidentul jurnaliștilor aflați la fața locului. Bărbatul spune că nu știe când va fi chemat la audieri.

Nu au fost răniți, însă 16 persoane aflate într-un bloc din apropiere au fost evacuate, anunță Digi24. De asemenea, reprezentanții companiei care administrează zona au oprit furnizarea cu gaz până la remedierea situației.



Zona a fost securizată de echipajele de pompieri și polițiști.

În prezent circulația este blocată, iar polițiștii de la Brigada Rutieră sunt în trafic pentru a-i redirecționa pe șoferi.

