„Am ajuns la punctul de preluare, unde mă așteptau trei băieți. Unul dintre ei, a început să tragă insistent de portiera din dreapta față, moment în care eu i-am explicat că pe locul din față nu se poate sta, pentru că așa sunt regulile impuse de pandemie”, a povestit Adrian, șoferul de la Bolt.

Șoferul spune că după ce s-au urcat toți trei în spate, el le-a cerut acestora să poarte mască de protecție. Clienții au devenit agresivi verbal. El a scos cheile din contact și a coborât din mașină, moment în care cei trei au început să-l bată.



„M-a ajuns unul din ei și m-a lovit cu pumnul în zona feței. Am reușit să fug înapoi la mașină și m-am ferit cât am putut până au plecat. Au comandat o altă mașină și au plecat”, a mai spus șoferul pentru BZI.

A sunat la 112 de trei ori „până să vină cineva”

Șoferul a sunat la 112 pentru a cere sprijinul polițiștilor, în timp ce era alergat de agresori.

”Am crezut că nu mai scap de acolo pentru că am sunat în disperare la 112, iar ei nu făceau nimic, îmi spuneau că nu au echipaje. Eu simțeam că sunt în mare pericol și am sunat de trei ori până să vină cineva”, a mai povestit Adrian.

Potrivit acestuia, echipajul de poliție a ajuns după 20-30 de minute, când agresorii dispăruseră.

„Au venit doar polițiști, chiar dacă eu am solicitat și medic, spunându-le că îmi este rău. Am fost la secția 4 și am depus plângere penală”, a spus șoferul.

Agresiunea a fost surprinsă parțial de camerele de supraveghere din zonă.

Polițiștii ieșeni au deschis în acest caz un dosar penal pentru infracțiuni de lovire sau alte violențe.

PARTENERI - GSP.RO „Nemții au vrut să știe dacă are soție: «Vii cu ea aici, te muți cu ea»”. Dezvăluirile făcute de Diana Munteanu

Playtech.ro BOMBĂ! Dr. Adrian Streinu-Cercel, avertisment înfiorător despre boala care face ravagii în România

Observatornews.ro O mamă româncă şi fiul ei de 5 ani, ucişi pe un drum din Austria. O şoferiţă, tot româncă, i-ar fi călcat intenționat cu mașina

HOROSCOP Horoscop 31 ianuarie 2022. Balanțele s-ar putea să facă o confuzie între ceea ce simt ele și ceea ce simt cei dragi

Știrileprotv.ro Lovitură pentru SUA și NATO. Țara care este dispusă să primească „sute de mii” de soldați ruși în cazul unui război

Telekomsport Şumudică, revenire de senzaţie în Liga 1! Semnează cu o echipă de tradiţie

PUBLICITATE Samsung îți dezvăluie o viziune a viitorului