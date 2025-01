Conform anunțului făcut pe o platformă socială, șoferul a derapat într-o curbă și a lovit un vehicul parcat în zona Observator – Calea Turzii.

„Am derapat în curbă și s-a întâmplat o nefăcută… Am lovit o mașină în zona Observator – Calea Turzii, dar nu avea numărul de telefon în bord. Am plecat după folie și pix ca să las numărul meu, m-am întors în cel mult 10 minute, dar mașina pe care am atins-o nu mai era acolo, din păcate. Dacă cumva se regăsește cineva în această postare, să mă contacteze în privat!”, a transmis el.

În plus, el a prezentat și scuze proprietarului mașinii pe care a lovit-o, precizând și că vrea să rezolve „problema”.

„Totul s-a întâmplat azi, 30 ianuarie, ora 22:30. Dacă vezi postarea îmi cer scuze și aștept să mă contactezi să rezolvăm problema. Mulțumesc anticipat”, a mai notat șoferul din Cluj-Napoca.

