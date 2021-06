Un șofer român de TIR a scăpat cu viață și a salvat un coleg gazat în cabină de tâlhari, în parcare, în Franța

Vasile Marian e tot din Brăila, ca și Mihai Spătaru, și lucrează pentru o companie românească de transport. Sâmbătă noaptea era în parcarea Aire des Falaises de Widehem Est, pe A16, la câțiva km sud de Boulogne-sur-Mer, se odihnea în cabină.

„Am coborât din camion să mă duc la WC, îl am în stânga mea, și după ce m-am depărtat în jur de 3 metri de cabină am văzut un băiat țigănos, mai închis așa la față, pitic, cu încă câțiva cu săbii în mână și încercau să umble la remorcă.

Nu am mai plecat la WC și am văzut că unul blondin a plecat din spatele camionului venind prin partea dreaptă spre cabină. Am urcat repede și am blocat ușile”, a povestit chiar șoferul atacat de hoți, citat de o un grup de Facebook al camionagiilor.

Ilie Matei – Omul Șoselelor povestește că atacul s-a dat la ora 4.30 dis-de-dimineață. După ce s-a încuiat în cabină, Vasile a început să claxoneze puternic. A fost momentul când bărbatul blondiu, după cum a spus el, a lovit portiera și a strigat la el să nu mai facă gălăgie. Un alt bărbat din grupul de hoți a tras de mânere, încercând să deschidă cabina.

Lângă camionul românului era parcat un camion condus de un șofer din Belarus și hoții îl atacaseră și pe el. Numai că gălăgia făcută de Vasile i-a făcut în cele din urmă să dispară. Atunci românul s-a dat jos și a mers la camionul de lângă el, în cabina căruia colegul lui fusese gazat de tâlhari. Aceștia au dat cu spray paralizant în interior, iar șoferul era semidrogat, după cum relatează românul.

Portiera lovită de tâlhari. Foto: Facebook

După ce au reușit să se liniștească, cei doi camionagii au sunat la Poliție. Vasile spune că agenții au venit după o oră și jumătate, după ce la telefon au fost întrebați dacă sunt morți în urma atacului hoților și când au spus că nu au fost certați că alertează autoritățile degeaba.

Iar când polițiștii au venit în parcare, în loc să verifice dovezile atacului și fotografia cu o mașină în care plecaseră hoții, făcută de șoferul din Belarus, aceștia au verificat dacă cei doi șoferi au toate actele în regulă, atât ale lor, cât și cele ale mărfurilor transportate.

„Deja situația degenerează și doar reflexul de a fugi în cabină și a se încuia i-a salvat viața colegului nostru!”, scrie Ilie Matei, în încheiere.

