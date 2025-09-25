Șofer român de TIR, scene ca-n filmele western

Miercuri, 24 septembrie 2025, un incident neobișnuit a avut loc pe drumul dintre Champagné și Connerré, în Sarthe, Franța. Un șofer de camion de origine română a scos o armă pe geam în timpul unei dispute rutiere, fiind ulterior arestat de jandarmerie. Potrivit Ouest France, scena a semănat cu una dintr-un film western.

Totul a început după ora 17:30, la intersecția principală din Champagné, pe D323, Voie de la Liberté. La semafor, un camion roșu era poziționat pe banda din dreapta, iar pe stânga mai multe vehicule așteptau să avanseze, la culoarea verde, înainte ca șoseaua să se îngusteze. Când semaforul s-a făcut verde, șoferul camionului a accelerat și a claxonat, blocând trecerea mașinilor din stânga. Trei vehicule au fost nevoite să intre temporar pe contrasens, înainte de a reveni în spatele camionului. Manevra a continuat până la Saint-Mars-la-Brière.

La trecerea de nivel Socamaine, un șofer VTC (automobil care se închiriază cu șofer) de 44 de ani a reușit să depășească camionul, în ciuda virajelor bruște ale acestuia. „Circulația a fost intensă non-stop pe tot parcursul orașului Saint-Mars-La-Brière”, a relatat bărbatul.

Recomandări Radu Mazăre, „în cărți” pentru revizuirea condamnării la 9 ani de închisoare pentru retrocedarea plajelor. Cererea, făcută de „evaluatorul imobiliar agreat”

Șoferul român de TIR a scos pistolul pe geam

Ajuns la La Pécardière, el a încetinit pentru a vira la stânga, moment în care camionul s-a apropiat. Cu geamul coborât, șoferul camionului a scos un pistol de calibrul 9 mm și l-a îndreptat spre mașină. „Am decis imediat să continui drept înainte, mi-era frică”, a mărturisit șoferul VTC.

După incident, șoferul VTC a sunat la poliție, care i-a recomandat să încetinească la 30 km/h pentru a crea un ambuteiaj și a facilita intervenția. Camionul a continuat să accelereze și să claxoneze, formându-se un blocaj până la sensul giratoriu Racing Kart din Montfort-le-Gesnois.

Jandarmi înarmați au strigat: „Ieși afară, întinde-te!”

La intrarea în Connerré, jandarmeria a blocat drumul cu o mașină echipată cu lumini intermitente. Soldații, cu armele în mână, i-au ordonat șoferului camionului: „Ieși afară, întinde-te!”

Șoferul camionului, un bărbat de aproximativ 40 de ani, nu vorbea franceza. „Fără armă, fără armă”, a repetat el, înainte de a fi reținut. Un alt șofer a fost rugat să mute camionul roșu într-o parcare din apropiere. Sub scaunul șoferului, poliția a găsit arma, care s-a dovedit a fi un pistol fals. „Era practic imposibil să se sesizeze diferența”, a declarat șoferul VTC, care a depus o plângere.

Camera video de bord a camionului a fost confiscată pentru investigații. Șoferul camionului a fost reținut și eliberat a doua zi, urmând să se prezinte în instanță în câteva luni.

Șoferul VTC, încă afectat de cele întâmplate, a declarat: „Am puțină experiență pe șosea, dar recunosc că am avut niște vise ciudate noaptea trecută.” El a adăugat: „Cred că data viitoare când voi fi claxonat de un camion, îmi voi aminti acest moment.” Și-a luat două zile libere înainte de a reveni la muncă.

Conform Ouest France, acest incident a scos la iveală tensiunile care pot apărea în trafic și pericolele pe care le pot genera reacțiile impulsive.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE