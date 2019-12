De Alexandra Nistoroiu,

În gălăgia vocilor înflăcărate pro sau contra, Libertatea a decis să publice acest interviu cu un om care l-a cunoscut pe Raed Arafat înainte să devină Raed Arafat, obiectul dezbaterii de astăzi.



-Aţi scris către Libertatea că: “Raed este singurul care are habar ce face pentru sistemul de urgenţă”. Ce v-a făcut să ne scrieţi?

-Pur şi simplu, faptul că am lucrat cu Raed şi l-am cunoscut. Ştiu ce-a făcut pentru sistemul de urgenţă.



-În ce perioadă aţi lucrat împreună?

-Din 1997 până în 2008, la Mureş. Chiar de când eram studentă, făceam câte două gărzi pe săptămână, ca voluntar, la SMURD de pe-atunci. Iniţial la UPU, ulterior pe maşină, care erau practic gărzile care contau pentru noi, că acolo puteam să învățăm practic medicina de urgenţă, că eram prima întâlnire cu pacientul. Toţi tânjeam să ieşim pe teren.



-Şi în ce a constat colaborarea cu Raed Arafat?

-Cu Raed am făcut gărzi, am colaborat la cursuri, ţineam cursuri de prim-ajutor, în şcoli, licee, studenţi.Am colaborat şi pentru a fonda Organizaţia Studenţească de Medicină de Urgenţă. Noi am înfiinţat această organizaţie pentru studenţi ca să poată să meargă să facă gărzi practic la SMURD. El ne-a ajutat foarte mult în perioada respectivă, că n-aveam contacte, n-aveam experienţă, eram copii pe vremea respectivă, în 2005.



-Spuneaţi în mesajul către redacţie: “mortalitatea a scăzut cu 80% de când e SMURD-ul”.

Da, sunt statistici în care s-a demonstrat faptul că după ce s-a înfiinţat SMURD-ul, prin timpul scurt în care se ajungea la pacient, se salva mai uşor pacientul care avea nevoie.



-Dar care este sursa acestei cifre?

-Sunt statistici în cadrul SMURD-ului, comparativ cu perioada de dinainte.



-Unde anume? La Mureş sau?

-La Mureş, să zic.



Dr. Adriana Ghinea

“Oamenii se-aruncă, nu cunosc protocoalele”



-Înţeleg că vreţi să-i luaţi apărarea lui Raed Arafat, în contextul în care se discută demiterea lui.

-Da, pentru că lumea nu ştie. Se-aruncă, nu cunosc protocoalele. Mai ales după filmuleţul care a fost scos acum, toată lumea se revolta: de ce-au cărat oamenii pe paleţi, de ce i-au cărat pe umeri?



“Dacă citiţi protocoalele, o să vedeţi că, în general, pacienţii care sunt grav sunt purtaţi pe boarduri, nişte tărgi metalice care ţin imobilizat pacientul”

Adriana Ghinea:

-Dar nişte tărgi metalice…

-Paleţii sunt tot chestii rigide pe care se pot resuscita pacienţii.



-Vorbim de pacienţi arşi, puşi pe suprafeţe insalubre.

-Da, dar să fim serioşi: la noi s-a mai întâmplat vreodată o gravitate aşa mare, în care să ai nevoie de atâtea ambulanţe să-ţi vină brusc şi dintr-odată?

-Dar medicina de urgenţă presupune pregătirea şi pentru accidente cu victime multiple.

-Da, dar până în 2015 la noi nu au fost cazuri aşa grave, iar dacă era vorba doar de ambulanţă, credeţi-mă, era de trei ori mai rău.



“La Colectiv, Raed Arafat ar fi trebuit să ceară ajutorul”



-Spuneţi că oamenii nu înţeleg protocoalele. Dar, din ce aţi văzut dumneavoastră în filmul ascuns de la Colectiv, vi se pare că se respecta vreun protocol?

-Partea cu pompierii nu pot eu să o discut. Pe partea medicală s-a făcut tot ce s-a putut, din ce-am văzut.



Raed Arafat, alături de Gabriel Oprea, în noaptea tragediei de la Colectiv

-În cazul Colectiv, consideraţi că nu aveţi ce îi reproşa lui Raed Arafat?

-Aici nu ştiu ce să zic. În calitate de coordonator probabil ar fi trebuit să ceară ajutor, dacă vedea că nu face faţă. A fost un caz foarte mare, care era greu de gestionat.



“El a vrut mereu să fie perfecţionist”



-Cum era Arafat pe când lucraţi împreună?

-Un tip de la care întotdeauna am învăţat lucruri. Totdeauna a fost dur cu angajaţii în cazul în care greşeau. Şi în acelaşi timp se ieşea la chefuri cu zâmbetul: adică, domne, asta e, am greşit, îmi asum. Era o chestie normală, era un lucru început de la zero acolo.



“Nimeni nu era perfect, mai greşeau şi medicii, şi pompierii, şi asistenţii. Dar întotdeauna el a vrut să fie perfecţionist”

Adriana Ghinea:

-Şi astăzi, încă mai spune: “am greşit, mi-asum”?

-”Am greşit, mi-asum”- spuneau subalternii lui. Realizau că au greşit şi spuneau: “OK, mi-au luat 5% din salariu, asta este, am greşit, mi-asum”. Nu am spus că Raed zicea asta.



-Dar el nu greşea?

-E greu de spus dacă el greşea în perioada aia cu ceva. Pentru noi toţi a fost totul de la zero. Noi am învăţat din greşeli, în permanenţă. Nu neapărat din greşeli, cât te perfecţionai din nevoi.



-Şi acum credeţi că ar fi o greşeală să fie demis?

-Din punctul meu de vedere, da. După cum vedeţi, e căutat şi de-afară să perfecţioneze serviciile de urgenţă din alte ţări. Iar atâta timp cât alţii ştiu să-l pună în valoare, politicul de la noi nu cred că ar trebui să-l îndepărteze că s-ar întâmpla mult mai multe nenorociri.



“Politica nu cred că ar trebui să conteze în ceva de viaţă şi de moarte. Moartea nu întreabă dacă eşti penelist sau pesedist sau….” Adriana Ghinea:

-Credeți că…

-Iar pe partea de organizare, Raed chiar face lucrurile ca la carte. Face în permanenţă cursurile de perfecţionare cu oamenii din subordine. Acuma, că ăia sunt bătuţi în cap şi nu sunt competenţi, sunt alţii care ar trebui să răspundă pentru ei. El nu poate să răspundă chiar pentru toţi oamenii din subordine.



”Sunt alţi şefi mai mici care trebuie să răspundă la rândul lor de subalterni. Nu poţi să pui totul pe umerii unui singur om. Niciodată un om nu poate garanta că nu se va mai întâmpla o catastrofă”

Adriana Ghinea:

-Sigur, oricând se mai poate întâmpla un alt incendiu cu zeci de victime. Dar rămâne de văzut dacă suntem mai pregătiţi să răspundem.

-Dar încă o dată spun. El are în subordine nişte oameni, acei oameni trebuie să răspundă de oamenii din teren, de oamenii care se duc la faţa locului.



-Dar şi el răspunde de aceştia.

-De şefii celor care sunt în teren, da. Dacă cei care sunt în teren nu sunt competenţi, nu ăla care este sub Raed ar trebui să răspundă primul?



