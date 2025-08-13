Fiecare rețetă începe cu un plan. Cu o listă de cumpărături, cu o idee, cu o poftă. Dar adevărata magie se întâmplă când ai și ustensilele potrivite. Iar acum, în magazinele PENNY, găsești nu doar ingrediente pentru masa de azi, ci și echipamentele cu care poți transforma orice masă într-o experiență. 

Gătește cu gust. Gătește cu scop

Noua campanie de loializare PENNY – „Un strop de inspirație în fiecare rețetă” – aduce pe rafturi o colecție specială de ustensile de gătit Vivess: tigăi și oale de toate mărimile, un airfryer pentru mese rapide, un stand mixer pentru deserturi și un blender care aduce energie în paharul de dimineață. Sunt ustensile create nu doar pentru eficiență, ci și pentru inspirație.

Și pentru că orice rețetă bună are și un strop de generozitate, fiecare produs Vivess cumpărat înseamnă o șansă în plus pentru ca un tânăr să-și continue studiile liceale, prin programul „Vreau în clasa a 9-a” susținut de PENNY și World Vision România.

Cum funcționează? Simplu, ca o rețetă în 3 pași

  1. Cumperi de la PENNY. La fiecare 20 de lei cheltuiți, primești 1 punct de loialitate.
  2. Aduni puncte. Folosești PENNY Card? Punctele tale se dublează automat.
  3. Alegi produsul Vivess preferat. Cu doar 5 puncte, beneficiezi de 50% reducere la produsul dorit.
Și ca să fie și mai simplu: punctele se colectează direct în aplicația PENNY, deci ai totul la îndemână – și pe bon, și pe telefon.

De ce să alegi colecția Vivess?

Pentru că nu e doar un set de ustensile. E un kit de creativitate culinară. Fie că ești genul care gătește după ochi sau după rețete, cu Vivess fiecare masă iese #caLaCarte. Și pentru că ediția este limitată, produsele se găsesc doar între 6 august și 28 octombrie 2025 – exclusiv în magazinele PENNY.

Un strop de inspirație, o porție de bine
Foto: PENNY

De la lista de cumpărături… la lecția de viață

PENNY nu îți oferă doar reducere la o tigaie sau un mixer – îți oferă ocazia de a găti mai bine, pentru tine și pentru alții. Pentru fiecare produs Vivess cumpărat, un tânăr dintr-o comunitate defavorizată primește o șansă în plus la educație. O șansă la viitor.

Campania susține programul „Vreau în clasa a 9-a”, prin care PENNY și World Vision România sprijină 140 de elevi din comunități vulnerabile să își continue studiile liceale. Copii din județe precum Vaslui, Brăila, Cluj, Bistrița-Năsăud, Iași, Vâlcea, Buzău, Bacău, Dolj sau Ilfov primesc șansa de a merge mai departe, cu burse, consiliere și acces la educație.

Așadar, fiecare punct de loialitate și fiecare produs Vivess cumpărat contribuie direct la viitorul unui elev. Un mod simplu, concret și frumos prin care poți ajuta.

Inspiră-te, implică-te, gătește

E ușor să faci bine când binele e deja inclus în rețetă. Iar în campania „Un strop de inspirație în fiecare rețetă”, cu fiecare masă gătită, scrii o poveste care merge mai departe. Până pe 28 octombrie, fă-ți lista, alege-ți produsele preferate, adună punctele și lasă-te inspirat. Cu PENNY, gătești cu gust. Și cu rost.

Vrei să vezi colecția?

Începând cu 6 august, descoperă toate produsele Vivess în aplicația PENNY sau direct pe https://www.penny.ro/vivess-in-bucatarie.

Acest articol a fost realizat cu sprijinul PENNY.

Foto: PENNY

