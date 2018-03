Un subofițer MapN crește o rasă unică de porumbei în România

Ionuț Negrea, în vârstă de 32 de ani, din Târgu Jiu, care lucrează ca subofițer în cadrul MapN, crește o rasă unică de porumbei în România.

Angajatul MapN este un columbofil pasionat și, totodată, singurul gorjean arbitru national în acest domeniu în care crește o rasă unică de porumbei în România. Este vorba de exemplare din rasa de porumbei Cauchois, de culoare roz.

Ionuț Negrea a devenit pasionat de porumbei de mic copil, moștenind pasiunea de la tatăl său, scrie igj.ro.

Tânărul lucrează în București, dar merge acasă, la Târgu Jiu, o dată la o perioadă de două săptămâni, motivul principal fiind că i se face dor de porumbeii săi.

El vrea chiar să monteze o cameră video, pentru a-și vedea porumbeii atunci când i se face dor de ei:

Ionuț a început să crească rasa Cauchois în urmă cu peste zece ani. S-a îndrăgostit imediat de această rasă. Prima pereche a achiziționat-o de la un călugăr.

„Cred că până acum mi-au trecut prin mână 40 de rase de porumbei. În anul 2007, am fost la un târg de păsări din Brașov și un călugăr avea această rasă. M-a captivat de la început pentru că are un desen mai special și o culoare aparte. Am reușit să achiziționez de la părinte o pereche. A început să mă fascineze din ce în ce mai mult această rasă. Ulterior, am început să achiziționez porumbei din Franța. Caracteristicile rasei sunt coloritul, mărimea și comportamentul, fiind foarte blânzi, și sunt ușor de întreținut. Ei fac, în medie, între șapte și opt rânduri de pui pe an“, a povestește Ionuț pentru sursa citată.