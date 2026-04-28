Matina, tânărul de 22 de ani, a provocat intenționat un incendiu de pădure, motivând că s-a plictisit și că era în căutarea unei distracții.

Potrivit autorităților, rangerii care patrulau zona au observat un bărbat suspect după ce au primit mai multe raportări despre incendii în regiune.

În momentul reținerii, acesta avea asupra sa o brichetă și nu a putut justifica prezența sa în pădure. Bărbatul a fost dus la secția de poliție Chat Trakan pentru interogatoriu.

„Nu aveam nimic de făcut, așa că am aprins pădurea pentru ca rangerii să o stingă. A fost doar o decizie nesăbuită”, a mărturisit acesta.

Matina a fost acuzat de distrugerea resurselor naturale. În prezent, el se află în custodia poliției.

