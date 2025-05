Vă avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional.

„A avut loc un incident de natură criminală”, a declarat un purtător de cuvânt al Poliţiei din Varşovia, Jakub Pacyniak.

„Poliţia a arestat un bărbat care a intrat în campusul Universităţii din varşovia, O persoană a murit, alta a fost transportată la spital cu răni”, anunţă într-un comunicat postat pe X Poliţia din Varşovia.

A tragic incident unfolded at the University of Warsaw. A 22-year-old man armed with an axe attacked people on the premises, leaving one woman dead and a security guard seriously injured. The suspect has been detained, and authorities remain on the scene. pic.twitter.com/eDoRJq0Uvo