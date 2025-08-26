Crimă mascată printr-un incendiu

La data de 15 august 2025, în jurul orei 21.40, polițiștii din cadrul Secției 11 Poliție Rurală Pojorâta au fost sesizați de producerea unui incendiu la o locuință situată pe raza satului Valea Putnei din comuna Pojorâta, județul Suceava.

Din primele verificări, s-a stabilit faptul că imobilul aparținea unui bărbat de 89 de ani. În urma incendiului, au ars două anexe și acoperișul locuinței. De asemenea, în zona unei anexe care a ars, a fost descoperit și cadavrul carbonizat al proprietarului locuinței. Ulterior, s-a stabilit faptul că epicentrul focarului a fost într-o anexă, conturându-se ipoteza solidă cu privire la faptul că incendiul a fost generat cu intenție.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, din cadrul IPJ Suceava, au deschis atunci o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor producerii incendiului și a decesului bărbatului.

Ulterior, s-a constatat că în acest caz este vorba despre o crimă mascată printr-un incendiu, iar oamenii legii au deschis un dosar penal pentru omor.

Nepotul vitreg al bătrânului, principalul suspect

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au precizat, într-un comunicat de presă, cum au reușit stabilirea și probarea faptei de omor, urmată de incendiere intenționată.

Recomandări Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată

În urma cercetărilor s-a constatat că un bărbat, în vârstă de 28 de ani, l-a ucis pe bătrân. Principalul suspect era chiar nepotul vitreg al bătrânului.

„După verificarea și documentarea cronologică a mai multor momente operative, s-a constatat că la momentul intervenției pompierilor pentru stingerea incendiului, la fața locului s-a aflat și un bărbat de 28 de ani, cu domiciliul în com. Pojorâta, sat Valea Putnei, jud. Suceava, nepot vitreg al bătrânului de 89 de ani și vecin cu acesta. Bărbatul de 28 de ani se afla sub influența alcoolului, manifesta un comportament agitat și speriat, încercând să afișeze o atitudine empatică și de îngrijorare cu privire la bărbatul de 89 ani”, transmit procurorii.

Anchetatorii arată că tânărul a părăsit subit zona în ziua tragediei. „De asemenea, după finalizarea activităților de stingere a incendiului și identificarea cadavrului carbonizat al bătrânului, s-a încercat relaționarea cu bărbatul de 28 de ani pentru stabilirea unor date de interes, însă acesta nu a fost găsit la domiciliu, fiind cunoscut ca desfășurând activități lucrative la stâni și ferme de animale”, se mai arată în comunicat.

Tânărul a fost căutat de zeci de persoane

Recomandări Curiozități din fruntea Educației: domnul „Salar” și doamna PR pentru ministrul Daniel David

Având în vedere suspiciunile legate de comportamentul bărbatului, polițiștii au demarat activități de căutare a acestuia. Au fost efectuate percheziții domiciliare și căutări pe un areal extins, atât în fondul forestier din zona Pojorâta, cât și la ferme, stâni, fânare, locații izolate sau părăsite.

Pentru desfășurarea activităților de căutare și localizare au fost constituite echipe mixte formate din polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale IPJ Suceava, Serviciului pentru Acțiuni Speciale, Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc, Poliției Municipiului Vatra Dornei, Poliției Municipiului Suceava, Poliției Municipiului Rădăuți, Poliției Orașului Gura Humorului, Poliției Orașului Vicovu de Sus, polițiști ai Brigăzii Operațiuni Speciale Suceava. De asemenea, la activitățile de căutare au participat jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava, lucrători silvici și din cadrul Serviciului Salvamont, dar și voluntari organizați de Primăria Comunei Pojorâta.

Se ascundea în podul unei clădiri

Totodată, s-a dispus și efectuarea autopsiei medico-legale a cadavrului bărbatului de 89 de ani. Iar concluziile preliminare au întărit suspiciunile polițiștilor cu privire la un act intenționat, stabilind că moartea bătrânului s-ar fi putut datora unor acte de violență fizică anterioare incendiului.

Recomandări Cum poate beneficia Ucraina de modelul garanțiilor oferite de SUA pentru Taiwan. Analiză a unui expert american

Cauza a fost preluată de către procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.



În urma căutărilor, bărbatul de 28 de ani a fost identificat pe 23 august, în jurul orei 23.30, în timp ce se ascundea în podul unui imobil nelocuit de pe raza localității Pojorâta.

Motivul crimei

Bărbatul a fost imobilizat, încătușat și preluat fără incidente de către polițiști, fiind condus la sediul Secției de Poliție Rurală Pojorâta și ulterior la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava pentru audieri.

Tânărul din Suceava este acuzat că şi-a ucis în bătaie bunicul vitreg şi apoi i-a dat foc.

„S-a stabilit că pe fondul unor conflicte anterioare și al consumului de alcool, în seara de 15.08.2025, bărbatul de 28 de ani s-a deplasat la locuința învecinată a bunicului său vitreg, a avut o altercație cu acesta, ulterior exercitând asupra sa acte de violență și incendiind locația faptelor pentru a ascunde urmele infracțiunii”, transmite Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava.



După comiterea faptelor, bărbatul s-a ascuns în pădurea din zonă, în locații greu accesibile dar și în imobile nelocuite, încercând să se sustragă cercetărilor.

Tânărul a fost arestat preventiv

Tânărul a fost reținut, iar ulterior, pe 24 august, a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.

Bărbatul a fost încarcerat, iar cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale IPJ Suceava sub supravegherea și coordonarea directă a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE