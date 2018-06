Vasluianul înțepat de viespi în timp ce punea o scrisoare la Poștă nu este primul caz de acest gen din oraș, pentru că și o femeie a pățit același lucru acum câteva săptămâni. Specialiștii spun că viespile devin agresive din cauza temperaturilor ridicate.

Bãrbatul a povestit pentru vremeanoua.ro cã a fost întepat de mai multe viespi care au iesit din cutia postalã din fata Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui. “Pentru mine, pretul scrisorii a fost 4 lei, cât am dat pe timbru, si câteva întepãturi de viespi” a făcut omul haz de necaz.

“Acum douã sãptãmâni am pus o scrisoare în cutia postalã din fata spitalului. În momentul când am introdus plicul, au iesit mai multe viespi afarã. Ieri dimineatã am pus din nou o scrisoare, numai cã de data asta m-au atacat. Faptul cã m-au întepat nu e o problemã pentru cã nu sunt alergic sau anafilactic, dar poate fi atacat un copil, o persoanã în vârstã. Mi-am zis sã fac o faptã bunã si sã anunt cazul” a spus vasluianul.

Toate instituțiile l-au refuzat

Așadar, problema nu era că a fost înțepat de viespi, însă ce a urmat după l-a uluit, pentru că nici o instituție publică nu s-a implicat pentru îndepărtarea pericolului.

“Prima datã am sunat la pompieri pentru cã, din ce am mai vãzut, ei rezolvã astfel de cazuri, plus cã era pe domeniul public. Mi-au zis cã nu e problema lor, cã nu au costume pentru asa ceva. Mi-au zis sã sun la un apicultor. Le-am urmat sfatul si am sunat un prieten de familie despre care stiam cã se ocupã de albine. A început sã râdã de mine. A zis cã nu e de datoria lui sã curețe de viespi acea cutie postalã. Am telefonat la postã. Mi-au zis, la fel ca pompierii, cã nu au ce face, cã nu au în dotare costume pentru asa ceva. M-au îndrumat cãtre Protectia Mediului. De acolo m-au directionat cãtre Garda de Mediu. O doamnã de la Garda de Mediu mi-a spus sã sun la Primãrie. De la Primãria Vaslui mi s-a zis cã, într-adevãr, se ocupã cu dezinfectia si dezinsectia, dar pentru ei insecte înseamnã doar cãpuse si tântari”, a mai spus vasluianul.